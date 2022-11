Nba: vince Utah, doppio ko per Los Angeles. Memphis supera Washington

BASKET

I Jazz di Fontecchio (in panchina) battono i Clippers, Lakers stesi da Cleveland. I Grizzlies si impongono su Washington, sorride anche Toronto

© Getty Images Nella notte Nba, vince ancora Utah, seconda nella Western Conference dopo il 110-102 a Los Angeles contro i Clippers nonostante i 34 punti di Paul George, panchina per Simone Fontecchio. Perdono anche i Lakers, battuti in casa 114-100 dai Cleveland Cavaliers di un super Donovan Mitchell (33). Bane (28) e Morant (23) trascinano Memphis che si impone 103-97 su Washington, Toronto stende 113-104 Chicago con i 30 punti di VanVleet.

LOS ANGELES CLIPPERS-UTAH JAZZ 102-110

Utah si conferma una delle migliori squadre in questo avvio di Regular Season in Nba e si impone anche a Los Angeles sui Clippers, portando a 8-3 il record delle sue prime undici partite. Per i Jazz risulta decisivo il +9 dell'ultimo periodo (26-17) che arriva dopo il minimo vantaggio della formazione di Lue a 12 minuti dalla sirena conclusiva (85-84). Resta in panchina per tutto il match Simone Fontecchio, che assiste al successo dei suoi e ai 23 punti di Clarkson, il migliore per Utah. Nel quintetto titolare brillano ancora Markkanen (18) e Conley (17), mentre il sesto uomo Sexton è decisivo con i suoi 22 punti e il suo 6/13 al tiro. Super Paul George, invece, tra le fila dei padroni di casa: 34 punti con 11/22 dal campo e 5/14 dall'arco, ma non bastano, così come si rivelano inutili i 18 punti di Morris, i 14 di Mann e i 12 messi a referto sia da Zubac che da Wall. Con questo ko, resta in equilibrio assoluto il record dei Clippers: 5-5.

LOS ANGELES LAKERS-CLEVELAND CAVALIERS 100-114

Cleveland continua la sua marcia nelle zone altissime della Eastern Conference: 114-100 ai Lakers che, invece, sono penultimi ad Ovest dopo il settimo ko in nove partite di Regular Season. I Cavs vincono grazie ad una ripresa perfetta: dopo il 64-58 in favore dei gialloviola, infatti, arriva un 56-36 da parte degli ospiti, un distacco di 20 punti che non lascia scampo a LeBron James. Sono 27 i punti realizzati dal grande ex, che aggiunge 7 rimbalzi e 4 assist. Anthony Davis ne segna 19 (con 12 rimbalzi), gli stessi dalla panchina di Russell Westbrook, che però aggiunge anche 10 assist. Numeri che non possono bastare di fronte alla strepitosa serata, l'ennesima, di Donovan Mitchell: 33 punti con 10/17 dal campo, 5 rimbalzi e 2 assist. Bene anche Garland (24), Allen (16 con 11 rimbalzi) e LeVert (12), con Love che contribuisce con 10 punti e 10 rimbalzi dalla panchina. Cleveland si conferma così la prima inseguitrice di Milwaukee ad Est, con già due gare di vantaggio sul terzo posto di Boston e Atlanta. Solo Houston (1-9), invece, ha fatto peggio dei Lakers ad Ovest, con Orlando e Detroit (2-8) non così tanto peggio rispetto a LeBron James e compagni.

MEMPHIS GRIZZLIES-WASHINGTON WIZARDS 103-97

Memphis batte 103-97 Washington e si conferma terza in solitaria nella Western Conference, ribadendo inoltre la sua imbattibilità in casa. I Grizzlies, però, rischiano di dilapidare il +14 dell'intervallo lungo (57-43) nella ripresa, quando i Wizards accorciano le distanze senza tuttavia completare l'opera. Metà dei punti di squadra per Memphis arrivano da Desmond Bane (28) e Ja Morant (23 ma con un deludente 9/27 al tiro): 51 sui 103 totali. Gli altri arrivano allora dalla panchina, con Clarke a quota 16, visto che nel quintetto titolare Aldama e Adams si fermano a 4, mentre delude Brooks con soli 9 punti. Per Washington, invece, il migliore è Morris, ma 18 punti sono pochi pur arrivandone 27 dalla panchina con i soli Hachimura (15) e Barton (12). Kuzma chiude in doppia doppia (12 punti e 11 rimbalzi), ma il sesto ko in dieci partite di Washington è inevitabile.

TORONTO RAPTORS-CHICAGO BULLS 113-104

Toronto non sbaglia e batte 113-104 Chicago, salendo al quinto posto ad Est e sorpassando proprio i Bulls, al sesto ko in questo avvio di Regular Season. Decisivi il 34-19 del secondo quarto e il 30-22 dell'ultimo, con gli ospiti che non riescono a mettere in dubbio il successo dei padroni di casa. I canadesi possono godersi un super Fred VanVleet: doppia doppia con 30 punti e 11 assist, ma tutto il quintetto titolare va in doppia cifra. Sono infatti 22 per Anunoby, 19 per Barnes, 12 per Trent Jr e 11 per Koloko. Chicago, invece, non si salva nonostante i 20 punti con 7/9 dal campo per DeRozan, oltre ai 18 di Vucevic, ai 15 di Dosunmu e i 13 di Williams. L'unico del quintetto titolare a non chiudere oltre quota 10 è Caruso (4), che però trova una doppia doppia con 11 rimbalzi e 11 assist. Numeri che, tuttavia, non evitano il ko dei Bulls.