Nba: super LeBron, i Lakers volano in vetta

NBA

L’ennesimo show di LeBron James consente ai Los Angeles Lakers di ottenere il loro undicesimo successo su 13 gare disputate e di volare in vetta alla Western Conference; sotto gli occhi di Kobe Bryant, L.A. vince nettamente contro Atlanta grazie a un’altra prestazione monstre di “King” James (33 punti). New Orleans infligge il settimo ko consecutivo a Golden State con 16 punti di Niccolò Melli. Denver s’impone a Memphis con Murray protagonista. Vincono anche Philadelphia e Orlando.

LOS ANGELES LAKERS-ATLANTA HAWKS 122-101

Allo Staples Center LeBron James mette il suo sigillo fin da inizio match, saltando alla gola di Atlanta nei primi nove minuti, nei quali mette a segno 12 dei suoi 33 punti finali. Sotto gli occhi di Kobe Bryant, “King” James mette in mostra tutto il suo repertorio: una schiacciata ad aprire le danze, poi due layup, una tripla e un gioco da tre punti. Alle fine resta in campo 33 minuti e chiude con 13/21 al tiro, 12 assist e 7 rimbalzi, con un ottimo 6/10 dalla lunga distanza. Undicesima vittoria nelle ultime 12 gare per i Lakers; la quarta consecutiva.

NEW ORLEANS PELICANS-GOLDEN STATE WARRIORS 108-100

Nella sfida tra le due squadre più colpite dagli infortuni in questo primo mese Nba, alla fine la spuntano i padroni di casa con una grande prestazione di JJ Redick, autore di 26 punti con 6 triple a segno. Gara a tutto tondo anche per Jrue Holiday, che aggiunge 9 assist e 8 rimbalzi ai suoi 22 punti. Niccolò Meli resta in campo 27 minuti e segna 13 dei suoi 16 punti tra secondo e terzo quarto, ai quali si aggiungono anche 5 rimbalzi e 3 assist, festeggiando nel migliore dei modi la vittoria su Golden State, arrivata al settimo ko consecutivo.

MEMPHIS GRIZZLIES-DENVER NUGGETS 114-131

Sesta vittoria nelle ultime sette gare per Denver grazie soprattutto al suo attacco, mai così prolifico (131 punti) in tutta la stagione e contraddistinto da percentuali superlative: oltre il 55% dal campo e perfino meglio da tre punti (18/32, 56.3%). Se Jamal Murray fa la parte del leone con 39 punti (frutto di un ottimo 14/24 al tiro), 8 assist, 4 rimbalzi e 3 recuperi, ci sono anche i 23 punti per Paul Millsap e due giocatori in doppia cifra dalla panchina: Juan Hernangomez con 15 e Jerami Grant con 12. Jaren Jackson Jr. è il migliore dei Grizzlies, a quota 22.

CLEVELAND CAVALIERS-PHILADELPHIA 76ERS 95-114

Non c’è partita in Ohio, con i Sixers che aprono un solco di dieci lunghezze già nel primo quarto e lo trasformano in una voragine nella seconda frazione di gioco, mettendo 30 punti tra loro e i Cavs senza più voltarsi indietro, facendo il minimo indispensabile per tenere a bada i padroni di casa e tenendo tutti sotto i 30 minuti di utilizzo. Sono sei i giocatori in doppia cifra, guidati dai 27 di Tobias Harris (12/14 al tiro) in una serata da 55% di squadra dal campo. Per Cleveland si tratta della terza sconfitta consecutiva.

ORLANDO MAGIC-WASHINGTON WIZARD 125-121

Orlando rischia di buttare al vento un vantaggio anche di 18 punti nell’ultimo quarto, subendo la rimonta di Washington, guidata dai 34 punti con anche 8 assist del solito Bradley Beal, che però non può evitare la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare alla squadra della capitale. Nikola Vucevic gioca da All-Star contro Washington e si conferma uno dei centri più solidi di tutta la lega, sbagliando soltanto 3 tiri in tutta la sua gara (11/14 dal campo con anche un ottimo 3/4 da tre punti) e chiudendo con 30 punti (17 rimbalzi e 6 assist).