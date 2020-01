Nba, rivoluzionato l'All Star Game per Kobe Bryant

L'All Star Game Nba nel segno di Kobe Bryant. L'evento, in programma il 16 febbraio a Chicago, presenterà alcune novità proprio per omaggiare la leggenda del basket scomparsa nel tragico incidente di domenica. La Lega statunitense ha annunciato che la sfida fra i team di LeBron James e Giannis Antetokounmpo, i quali sceglieranno ufficialmente i loro undici compagni di squadra il 6 febbraio, si articolerà con i primi tre quarti in cui si partirà sempre da 0-0: chi si aggiudicherà il singolo parziale, donerà 100mila dollari a un'associazione benefica dell'area di Chicago. NBA All-Star Game 2020, scelte le riserve: ecco le stelle della partita di Chicago































Il nuovo format prevede che i punteggi siano aggregati all'inizio dell'ultimo periodo dove non ci sarà un limite di tempo ma si giocherà fino a quando una delle due squadre non raggiungerà un tot di punti, ovvero il punteggio di partenza più 24, l'ultimo numero indossato da Bryant; per esempio, se a inizio quarto quarto il punteggio fosse di 100-95, vincerà chi arriverà per prima a 124. Ulteriori omaggi alla leggenda dei Lakers scomparsa domenica scorsa saranno annunciati nei prossimi giorni.