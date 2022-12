Nba: rimonta Suns con super Booker, Memphis cade dopo sette vittorie

BASKET

Phoenix recupera da -24 con New Orleans grazie ai 58 punti dell’americano, la capolista a Ovest si arrende a Oklahoma City

© Getty Images Booker assoluto protagonista della notte Nba con Phoenix: grazie ai suoi 58 punti, i Suns recuperano uno svantaggio di 24 punti e sconfiggono New Orleans 118-114. Cade invece Memphis, sempre al comando a Ovest ma ko dopo sette vittorie di fila per mano di Oklahoma City. Sconfitta anche Dallas all’overtime senza Doncic a Cleveland, colpo Portland a Houston, Milwaukee stende i Jazz di Fontecchio nonostante l’assenza di Antetokounmpo.

CLEVELAND CAVALIERS-DALLAS MAVERICKS 100-99

Senza Doncic (problema al quadricipite destro), Dallas cade per un soffio a Cleveland all’overtime. Dopo aver agguantato il punteggio sul 96 pari, nei supplementari è una schiacciata di Allen a due minuti dalla sirena a decretare la vittoria. I Mavericks non trasformano più e incappano nel terzo ko nelle ultime cinque nonostante Walker (32 punti) e Wood (26 punti e 14 rimbalzi), terza vittoria di fila per Cleveland.

HOUSTON ROCKETS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 95-107

Simons con 32 punti trascina Portland che si risolleva dopo il ko contro Dallas, Houston sempre penultima a Ovest e allla seconda sconfitta di fila. Bene anche Lillard autore di 25 punti e 10 assist, Trail Blazers che dilagano fino al +22 dopo l’intervallo lungo chiudendo il match nel terzo quarto.

MILWAUKEE BUCKS-UTAH JAZZ 123-97

Milwaukee travolgente su Utah nonostante l’assenza di Giannis Antetokounmpo. Sono Portis e Holiday (22 e 21 punti, il primo anche 14 rimbalzi) a firmare la netta vittoria contro la squadra di Fontecchio (scampoli di partita con 2 punti e 3 rimbalzi). Bucks secondi a Est alle spalle di Boston, per Utah primo ko dopo due vittorie. Partita senza storia con il parziale di 12 punti a 0 nel secondo quarto che lancia i padroni di casa.

OKLAHOMA CITY THUNDER-MEMPHIS GRIZZLIES 115-109

Non bastano i 32 punti di Brooks, Memphis cade dopo sette vittorie consecutive ma resta comunque al comando a Ovest. Andamento opposto per Oklahoma City che rinasce dopo cinque ko di fila. Match chiuso in avvio di terzo quarto con il +24 dei padroni di casa che crea un solco incolmabile tra le due squadre.

PHOENIX SUNS-NEW ORLEANS PELICANS 118-114

Devastante Booker con 58 punti, quasi la metà di tutti quelli segnati da Phoenix, e New Orleans cade per la terza volta consecutiva cedendo la vetta della classifica a Ovest. Secondo successo invece per i Suns che si avvicinano grazie al quarto posto. Phoenix è autrice di una straordinaria rimonta dal -24 nel terzo quarto, un recupero incredibile che si concretizza poi nei minuti finali.