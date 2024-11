Nba: i Magic beffano i Lakers, va ko anche Minnesota

TORONTO RAPTORS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 110-105

Seconda vittoria di fila in questa Regular Season per Toronto, che beffa 110-105 Minnesota imponendosi grazie al 33-26 dell'ultimo quarto e grazie all'ottima prova di Barrett, autore di 31 punti, 7 rimbalzi e 3 palle rubate, mentre non bastano i 22 di McDaniels. In Canada va in scena un match equilibrato come testimoniano, oltre al punteggio finale, il +1 (52-51) di metà gara in favore dei padroni di casa e il +2 per gli ospiti (79-77) che matura prima dell'ultimo periodo. Grazie a questa vittoria, Toronto sale a 4-12, ma resta terzultima in Eastern Conference, mentre Minnesota si fa agganciare al nono posto a 8-7 di record da Dallas e Sacramento.