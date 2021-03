Nba: quarto ko fila per i Lakers, i Clippers passano a San Antonio

Prosegue la crisi nera di risultati per i Los Angeles Lakers, la cui assenza di LeBron si sta facendo sentire: Philadelphia ha la meglio e consolida la leadership a Est. Va decisamente meglio all’altra squadra di L.A.: i Clippers passano a San Antonio e ottengono la quarta vittoria consecutiva. Portland batte in volata Miami; i Knicks si conservano il quinto posto nella Eastern Conference con il successo su Washington. Facile vittoria per i Kings.