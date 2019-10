Nba, preseason: sorride Gallinari, Belinelli va ko

Due gli italiani in campo nella notte di pre-season Nba. Gli Oklahoma City Thunder di Danilo Gallinari hanno battuto per 119-110 i Dallas Mavericks. Il Gallo, partito in quintetto, ha chiuso con 10 punti (5/7 dal campo con 0/1 da tre) e 9 rimbalzi in 17 minuti sul parquet. I San Antonio Spurs di Marco Belinelli hanno invece perso 107-89 contro i Miami Heat. Per la guardia di San Giovanni in Persiceto 5 punti (2/5 da due, 0/1 da tre, 1/2 ai liberi), 1 rimbalzo e 1 assist.