Nba, playoff: Denver e Phoenix passano il turno, Atlanta sbanca Boston

© afp Nella notte Nba si chiudono due serie dei playoff: Denver-Minnesota e Phoenix-Clippers. I Nuggets. infatti, battono 112-109 i Timberwolves e vincono 4-1: decisivi i 35 punti di Murray e la tripla doppia di Jokic. Sarà sfida con i Suns, che si prendono gara-5 con il punteggio di 136-130 grazie ai 47 di Booker ed eliminano Los Angeles. La sorpresa arriva da Boston: Atlanta si impone 119-117 e riapre i giochi, con i Celtics avanti 3-2.

DENVER NUGGETS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 112-109

Stavolta è davvero finita: Denver si impone 112-109 in gara-5 su Minnesota e chiude la serie sul 4-1, volando in semifinale di Conference ed eliminando i Timberwolves che hanno anche la palla dell'overtime, ma la tripla di Edwards non entra. I Nuggets sorridono grazie ai 35 punti di un incontenibile Jamal Murray e alla tripla doppia di Nikola Jokic che mette a referto 28 punti, 17 rimbalzi e 12 assist. Oltre ad "Ant-Man" (29) ci sono anche i 26 con 11 rimbalzi di Karl-Anthony Towns e i 16 con 15 rimbalzi di Gobert, ma le due doppie doppie non bastano ad evitare l'eliminazione e la fine della stagione di Minnesota. Denver, invece, mette a segno il punto del 4-1 e passa il turno: se la vedrà ora con Phoenix nella serie che metterà in palio la finale della Western Conference e la possibilità di lottare per le Finals.

PHOENIX SUNS-LOS ANGELES CLIPPERS 136-130

Proprio i Suns si prendono gara-5 e con lo stesso risultato (4-1) si aggiudicano la serie contro i Clippers, che pagano le assenze di Leonard e George e ancora una volta salutano prematuramente i playoff. In Arizona finisce 136-130 nonostante il tentativo finale della formazione di Lue, che incassa un pesantissimo 50-24 nel terzo periodo. 12 minuti che si rivelano decisivi: non basta, poi, il +11 del quarto conclusivo (36-25) per riaprire i giochi. I Suns sorridono grazie alla super doppia doppia di Booker (47 punti e 10 rimbalzi) e ai 31 di Kevin Durant, oltre alla doppia doppia di Ayton (21 con 11 rimbalzi) e ai 15 di Chris Paul. Inutili per i Clippers i 27 di Powell e la doppia doppia di Plumlee, autore di 20 punti e 10 rimbalzi. Westbrook chiude la sua stagione con 14 punti, 8 rimbalzi e 8 assist. Adesso, la formazione di Williams sfiderà Denver, con le prime due gare previste in Colorado.

BOSTON CELTICS-ATLANTA HAWKS 117-119

La sorpresa della notte Nba arriva dal TD Garden: Boston spreca il primo match point e perde 119-117 in casa contro Atlanta che, grazie alla tripla di Trae Young a meno di 2 secondi dalla sirena finale, si prende gara-5 e riapre i giochi. Adesso, i Celtics sono avanti 3-2, con gli Hakws che riescono a ribaltare i giochi grazie al 37-25 dell'ultimo quarto, e il tutto senza Dejounte Murray. Protagonista assoluto proprio Trae Young, che mette a referto una doppia doppia da 38 punti e 13 assist, aiutato inoltre dai 22 di Collins. Il migliore per i Celtics è invece un ottimo Jaylen Brown da 35 punti e 15/23 dal campo, mentre sono "solo" 19 con 8 rimbalzi e 8 assist per Jayson Tatum, che chiude però con pessime percentuali (8/21 al tiro e 1/10 dall'arco). Non bastano neanche i 18 di White, i 14 di Brogdon e i 10 di Smart e Williams. Atlanta si guadagna così gara-6 e la possibilità, in casa, si pareggiare sul 3-3. Boston, invece, è chiamata a vincere in Georgia per non ritrovarsi a giocarsi un'intera stagione al TD Garden nell'eventuale settimo capitolo della serie.