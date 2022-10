Nba: Phoenix travolge Golden State, ko anche Clippers e Dallas

NBA

I Suns battono 134-105 i campioni in carica, Okc sorprende Los Angeles. I Pelicans superano i Mavericks, Washington stende Detroit

© Getty Images La notte Nba vede la brutta sconfitta dei campioni in carica: Golden State, infatti, perde 134-105 a Phoenix, con i Suns trascinati da un super Devin Booker autore di 34 punti. Perdono anche i Clippers e Dallas: Oklahoma si impone 108-94 sulla squadra di Lue grazie ai 33 punti di Gilgeous-Alexander, mentre i Mavericks cadono 113-111 contro i Pelicans nonostante la doppia doppia di Doncic (37 con 11 rimbalzi). Washington stende 120-99 Detroit.

PHOENIX SUNS-GOLDEN STATE WARRIORS 134-105

Serata perfetta per Phoenix, che travolge Golden State centrando la terza vittoria in quattro partite: secondo ko, invece, per i campioni in carica. Se c'è ancora equilibrio nel primo tempo, terminato 72-66 in favore dei Suns, nel secondo gli uomini di Williams dilagano, trascinati da un super Devin Booker, autore di 34 punti con 10/19 dal campo. Il 33-20 del terzo periodo e il 29-19 degli ultimi 12 minuti si rivelano fatali per la formazione di Kerr. Il migliore per Golden State è Curry che mette a referto 21 punti con 7/17 al tiro, mentre Klay Thompson rimedia la prima espulsione in carica per proteste dopo un tecnico che lo vede protagonista insieme a Booker. Tra le fila dei Suns, spiccano anche i 17 punti di Bridges e Landale e i 16 di Ayton (con 14 rimbalzi) e un Chris Paul vicino alla doppia doppia con 9 assist. Il record di Phoenix è ora 3-1, contro il 2-2 dei campioni in carica.

OKLAHOMA CITY THUNDER-LOS ANGELES CLIPPERS 108-94

Terzo quarto fatale per i Clippers, che perdono 108-94 in casa dei Thunder al primo successo in Regular Season. All'intervallo lungo Los Angeles è ancora in gara, visto che il punteggio è di 49-43, ma il +10 al rientro in campo in favore di Okc si rivela decisivo per il successo dei padroni di casa. Seconda sconfitta in quattro partite per i Clippers, mentre i Thunder sorridono dopo tre ko. Il protagonista è un super Gilgeous-Alexander: ben 33 punti con 11/22 dal campo per il canadese, con anche Mann capace di mettere a referto 25 punti. Per i Clippers, invece, arrivano quasi più punti dalla panchina che non dal quintetto titolare: solo Zubac chiude in doppia cifra (10) tra quelli in campo dal primo minuto, mentre Kennard (15), Wall (12) e Covington (10) entrano e cercano di tenere in gara Los Angeles.

NEW ORLEANS PELICANS-DALLAS MAVERICKS 113-111

Un super Luka Doncic non basta a Dallas, che perde 113-111 in casa dei Pelicans, al terzo successo in quattro partite. Lo sloveno mette a referto 37 punti e 11 rimbalzi, anche se sbaglia la tripla della possibile vittoria in una serata da 2/13 dall'arco. New Orleans, invece, ottiene un successo fondamentale, soprattutto perché arriva senza gli infortunati Ingram, Jones e soprattutto Zion Williamson. Il protagonista assoluto è Murphy, che non sbaglia un tiro e mette a referto 22 punti con 8/8 dal campo, in un quintetto titolare tutto in doppia cifra: McCollum ne realizza 14, mentre Marshall tocca quota 15 e Valanciunas e Alvarado chiudono con 13. Oltre a Doncic, invece, solo Dinwiddie (24) e Wood dalla panchina (23) provano a tenere in vita Dallas.

WASHINGTON WIZARDS-DETROIT PISTONS 120-99

Terza vittoria per Washington, che si impone 120-99 su Detroit grazie ad un perfetto ultimo quarto. Prima dei 12 minuti conclusivi, infatti, il punteggio è di 85-75 in favore dei Wizards, che però chiudono i giochi nell'ultimo quarto dopo essersi imposti in ogni parziale. Il protagonista tra le fila dei padroni di casa è Kyle Kuzma, top scorer insieme a Bogdanovic tra con 25 punti: contribuiscono, però, anche Porzingis (20), Bradley Beal (13), oltre a Barton (16) e Hachimura (10) in uscita dalla panchina. Detroit, invece, crolla nonostante un Bogdanovic da 25 punti e 8/13 dal campo, con anche i 19 di Cunningham, i 13 di Stewart (e 10 rimbalzi) e gli 11 di Ivey ad aumentare i rimpianti dei Pistons, a 1-3 di record dopo il terzo ko consecutivo.