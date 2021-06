Nba: Philadelphia sbanca Atlanta, Phoenix vola sul 3-0

BASKET

I 76ers vincono 127-111 in casa di Gallinari, autore di 17 punti. La tripla doppia di Jokic non basta, i Suns passano anche a Denver 116-102

Nella notte Nba, Philadelphia vince 127-111 in casa di Atlanta e ritrova il fattore campo, con la serie ora sul 2-1 per i 76ers: Danilo Gallinari ci prova, ma i suoi 17 punti non bastano ad evitare il ko agli Hawks. Successo in trasferta anche per Phoenix, che sbanca Denver 116-102 ed è ad una sola partita dalla finale di Conference: Nuggets battuti nonostante la tripla doppia di Nikola Jokic, autore di 32 punti, 20 rimbalzi e 10 assist.

ATLANTA HAWKS-PHILADELPHIA 76ERS 111-127

Philadelphia si riprende il fattore campo e ribalta la sconfitta di gara-1, vincendo 127-111 ad Atlanta e portandosi in vantaggio nella serie. I 76ers passano grazie ad un ottimo terzo quarto: dopo il +8 del primo periodo (28-20) e il +5 dell'intervallo lungo (61-56), Embiid e compagni dilagano al rientro in campo, con un 12-0 fondamentale per il 34-19 del terzo parziale, che regala a Philadelphia un vantaggio che gli Hawks non riescono più a recuperare. Inutile il 36-32 degli ultimi 12 minuti. A guidare ancora una volta i 76ers è proprio Joel Embiid, che nonostante i problemi fisici sfiora la tripla cifra e mette a referto 27 punti, 9 rimbalzi e 8 assist con il 50% al tiro (7/14), prestazione che vanifica i 28 punti con 8 assist di Trae Young e i 23 con 7 rimbalzi di Collins. Solo 4 i giocatori in doppia cifra per Atlanta: tra questi Danilo Gallinari, che in 30 minuti mette a segno 17 punti con un 4/9 al tiro (senza triple) e un perfetto 9/9 ai rimbalzi. Il 127-111 regala vantaggio e fattore campo ai 76ers, che ora conducono per 2-1 nella serie e aspettano gara-4, sempre ad Atlanta, per cercare di piazzare l'allungo decisivo.

DENVER NUGGETS-PHOENIX SUNS 102-116

Anche in gara-3 si ripete il copione della serie tra Denver e Phoenix: Jokic prova a trascinare i Nuggets, ma a vincere grazie a due parziali da urlo sono i Suns, ora vicinissimi alla finale di Conference. Gli ospiti partono forte e volano subito sul +10 (37-27 a fine primo quarto), con Denver che si riavvicina e chiude a -4 all'intervallo lungo (59-55). Nella ripresa, però, i Suns si scatenano e trovano il +14 a fine terzo quarto (90-76), accumulando il massimo vantaggio di 20 punti nel corso del periodo conclusivo, con il tabellone che alla fine recita 116-102 per Phoenix, trascinata ancora da Devin Booker (28 punti, 6 rimbalzi e 4 assist) e Chris Paul (27 punti, 6 assist e 8 rimbalzi), entrambi con buone percentuali al tiro (11/23 per Booker, 9/16 per Paul). Denver, invece, non riesce a regalare a Nikola Jokic la gioia di festeggiare il titolo di Mvp, ricevuto proprio davanti al suo pubblico, con una vittoria fondamentale per riaprire la serie: il serbo, pur realizzando solo 13 dei suoi 29 tiri totali, chiude in tripla doppia con 32 punti, 20 rimbalzi e 10 assist, ma non riesce ad evitare il 3-0 per Phoenix, che in gara-4 avrà la prima occasione di tornare in finale di Conference a 11 anni di distanza dall'ultima volta.