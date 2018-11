Nba, notte amara per Belinelli: San Antonio ko contro New Orleans

20/11/2018

DENVER NUGGETS-MILWAUKEE BUCKS 98-104

Dodicesima vittoria per Milwaukee, Denver perde ancora. Jokic tenta con 20 punti di guidare i Nuggets alla vittoria, ma i Bucks hanno il solito Antetokounmpo che, grazie alla doppia doppia di 29 punti e 12 rimbalzi, si dimostra il trascinatore della squadra ancora una volta. Denver, dopo un grande inizio, ha smarrito la vittoria.



BOSTON CELTICS-CHARLOTTE HORNETS 112-117

Non se la passa bene Boston, costretta a cedere contro Charlotte, facendo registrare l'ottava sconfitta stagionale. Tra i Celtics si mette in evidenza il solito Irving, doppia doppia con 27 punti e 11 assist, seguito dai 18 punti di Tatum. Numeri che però vengono annullato dai 43 punti di uno strepitoso Kemba Walker, seguito poi da Lamb a 18.



PHOENIX SUNS-PHILADELPHIA 76ERS 114-119

Tredicesimo ko invece per Phoenix, che lotta fino alla fine con Philadelphia, ma ancora una volta torna a casa con mani vuote. Molto bene tra le fila dei Suns Booker con 37 punti, bene anche Warren con 21 punti e Ayton con 17. I Sixers invece vincono grazie a Embiid, 33 punti, a Simmons, doppia doppia di 19 punti e 11 rimbalzi, e Muscala (19).



UTAH JAZZ-INDIANA PACERS 94-121

Tutto facile invece per Indiana, che archivia la pratica Utah senza troppe difficoltà, facendo registrare l'undicesimo successo stagionale. Non bastano ai Jazz i 28 punti di Rubio, perchè Bogdanovic, 21, Sabonis, 19, e Holiday, 19, trascinano i Pacers al successo.



OKLAHOMA THUNDER-SACRAMENTO KINGS 113-117

Oklahoma cade per la sesta volta in questo campionato, esulta invece Sacramento. Inutili ai fini del risultato i 27 punti di George e i 29 di Westbrook, dall'altra parte bene Hield con 25 e Shumpert con 23, numeri necessari a guadagnare il successo.



SAN ANTONIO SPURS-NEW ORLEANS PELICANS 126-140

Non una bella serata per San Antonio, che cade contro New Orleans. I Pelicans conquistano la vittoria con Davis, 29, Holiday, 21, Moore, e Randle, 21, inutili Cunningham, 19, DeRozan, 21, e Forbes, 20, mentre Belinelli chiude con 11 punti.



CLEVELAND CAVALIERS-DETROIT PISTONS 102-113

Non sembra essere finito l'incubo di Cleveland, che cade anche contro Detroit, facendo registrare la tredicesima sconfitta stagionale. Bene per i Cavs solamente Sexton con 18 punti, mentre dall'altra parte Griffin con 21, Drummon con 23 e Bullock con 21 giganteggiano.



LOS ANGELES CLIPPERS-ATLANTA HAWKS 127-119

I Clippers vincono anche contro Atlanta, nonostante l'assenza di Danilo Gallinari. Grandi prestazioni per Tobias Harris con 24 punti e Harrell con 25, invece per gli Hawks spiccano i 21 di Prince e i 25 di Young, che non bastano.



DALLAS MAVERICKS-MEMPHIS GRIZZLIES 88-98

Memphis sta disputando una grande stagione e conquista contro Dallas il successo numero undici. Grizzlies in spolvero grazie ai 28 punti di Conley, seguiti poi dai 17 di Gasol; non bastano ai Mavericks di 19 di Smith Jr. e i 15 di Doncic.