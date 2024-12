Nba: New York vince a Toronto

Nel successo dei Knicks a Toronto c'è l'evidente firma di Karl-Anthony Towns: è infatti grazie ai 5 punti finali dell'ex Minnesota che New York vince 113-108 sul campo dei Raptors. Successo fondamentale per gli ospiti, che si aggiudicano una sfida equilibrata con appena 8 giocatori e le rotazioni ridotte al minimo. Si parte con un 34-27 proprio in favore dei Knicks nei primi 12 minuti, ma non c'è spazio per le fughe e all'intervallo lungo è infatti 61-60 per i canadesi grazie ai liberi di Barnes. Il testa a testa persiste: a 12 minuti dalla fine, i padroni di casa sono avanti di un possesso (86-83). La sfida si decide negli ultimi 40": sul 108-108, emerge Towns, che con un lay-up e soprattutto una tripla a 6 secondi dalla sirena permette ai Knicks di confermarsi in zona playoff ad Est. L'ex Minnesota è scatenato: doppia doppia da 24 punti e 15 rimbalzi, ma tutto il quintetto fa bene considerando i 23 di Bridges, i 20 con 11 assist di Brunson, i 14 di Anunoby e i 10 di Hart. Dei 113 punti totali, solo 22 arrivano dalla panchina, dove sono appena in tre a subentrare: Achiuwa (7), Payne (7) e McBride (8). Inutili i 30 di Barrett e i 19 dalla panchina di Walter: Toronto perde la terza partita di fila ed è penultima, sempre a Est, con 7-18 di record. Adesso, spazio ai quarti di finale di Nba Cup.