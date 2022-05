Nba: Milwaukee vince ancora a Boston, Memphis travolge Golden State

BASKET NBA

I Bucks superano 110-107 i Celtics e sono ad una vittoria dalla finale di Conference. I Grizzlies stendono gli Warriors e annullano il primo match point

Nella notte Nba, Milwaukee trova un successo importantissimo: 110-107 in casa di Boston, una vittoria che vale il 3-2 nella serie in favore dei campioni in carica, ora a una vittoria dalla finale di Conference. Decisiva la doppia doppia da 40 punti e 11 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Golden State, invece, spreca il primo match point e si fa travolgere da Memphis: finisce 134-95 per i Grizzlies, che accorciano le distanze. afp

BOSTON CELTICS-MILWAUKEE BUCKS 107-110

Altro colpo di scena nella serie tra Boston e Milwaukee: i campioni in carica vincono di nuovo al TD Garden e si riprendono il fattore campo. Il 110-107 in casa dei Celtics vale il 3-2 nella serie e il primo match point per volare in finale di Conference ad Est. Un risultato incredibile, anche perché arrivato in rimonta: prima dell'ultimo quarto, infatti, il distacco era di 9 punti (86-77), con i padroni di casa anche sul +14 e trascinati da Tatum e Brown. Il parziale che sembra indirizzare la gara è il secondo: 28-19, con Boston che chiude all'intervallo lungo sul 54-47 e il +7 di metà gara aumenta prima degli ultimi 12 minuti. Persino nel finale, Boston resta in vantaggio, poi il parziale di 5-0 finale permette a Milwaukee di passare dal 105-107 al 110-107 che può valere una serie per i detentori del titolo. A trascinare i Bucks, ovviamente, è un Giannis Antetokounmpo da 40 punti e 11 rimbalzi con 16/27 dal campo. Dei 107 punti dei padroni di casa, invece, 60 portano la firma di Jayson Tatum (34, ma con 12/19 al tiro) e di Jaylen Brown (26 con 9/19), con Smart a 15 e Theis a 11 a completare il poker di giocatori in doppia cifra per Udoka. Oltre ad Antetokounmpo, invece, ci sono i 24 punti di Holiday (che ruba l'ultima palla del match), la doppia doppia da 14 punti con 15 rimbalzi di Portis e i 13 di Connaughton per Milwaukee, che avrà al Fiserv Forum la ghiotta occasione di chiudere la serie in gara 6 e volare in finale di Conference. A Boston, invece, l'arduo compito di annullare il match point e garantirsi la settima sfida, nuovamente al TD Garden.

MEMPHIS GRIZZLIES-GOLDEN STATE WARRIORS 134-95

Memphis è ancora viva: i Grizzlies travolgono 134-95 Golden State in gara 5 e accorciano le distanze nella serie, ora sul 3-2 in favore degli Warriors che sprecano dunque il primo match point per raggiungere la finale di Western Conference. Al FedExForum, non c'è mai partita: l'unico momento di equilibrio arriva sul 29-28, poi un parziale di 9-0 consente agli uomini di Jenkins di portarsi sul +10 già a fine primo quarto. Il match va in archivio con un tempo di anticipo dopo il clamoroso 39-22 nel secondo periodo: una prima metà di gara 5 da 77 punti contro i 50 degli Warriors. Il distacco aumenta nel corso del terzo: un incredibile +52 a 12 minuti dalla fine, con i Grizzlies che tirano i remi in barca a successo acquisito e Golden State che rende leggermente meno amaro un ko mai in discussione. Finisce 134-95 con 21 punti di Bane, Jackson Jr e Jones per Memphis, tutti e tre con quattro triple a segno. Chi fa più punti, perché di migliore proprio si fa fatica a parlare, tra le fila di Golden State è Thompson, che ne mette a referto 19 ma con un clamoroso -45 di plus/minus. Solo 14, invece, quelli di Curry che fa registrare invece un poco invidiabile -37: poco da salvare, insomma, in una sfida sin da subito indirizzata. Golden State cercherà di resettare la bruttissima serata del FedExForum: in gara 6, con sede a San Francisco, gli Warriors proveranno a sfruttare il fattore campo per chiudere la contesa. Memphis, invece, adesso sogna di ribaltare l'1-3, ma dovrà fare risultato al Chase Center.