Nba: Miami travolge Boston, Finals a un passo

NBA

Gli Heat vincono 128-102 e volano sul 3-0: in gara-4 potranno chiudere i giochi e raggiungere Denver o i Lakers

© Getty Images In Nba, Miami continua a vincere e si aggiudica anche gara-3 della finale della Eastern Conference. Gli Heat travolgono Boston e si impongono 128-102, volando sul 3-0: basterà un'altra vittoria per raggiungere le Finals contro i Denver Nuggets o i Los Angeles Lakers. Decisivi i 29 punti di Vincent e i 22 di Robinson, mentre tra i Celtics l'unico a provare a salvarsi è Jayson Tatum, in doppia doppia a quota 14 e con 10 rimbalzi.

Miami esagera e in gara-3 schianta Boston con un 128-102 che non accetta repliche: un risultato che vale il 3-0 nella serie della finale della Eastern Conference. Un successo senza appello che avvicina non solo il titolo ad Est, ma soprattutto la possibilità di giocarsi le Finals contro Denver o i Lakers. Per gli Heat la vendetta, dopo il ko in gara-7 dello scorso anno, è quasi completa.

E che in Florida non ci sia gara lo si capisce già dal primo tempo, che i padroni di casa chiudono sul +15 (61-46). Ma è nel terzo periodo (32-17) che va definitivamente in archivio il match: a 12 minuti dalla sirena finale è infatti addirittura +30 (93-63), così nell'ultimo quarto i Celtics riescono soltanto a ridurre, e di poco, il passivo. Finisce ancora una volta in trionfo per Miami grazie ai 29 punti di Vincent, ai 22 di Robinson e ai 18 di Martin, mentre per una volta Jimmy Butler non esagera e chiude con 16 punti e con 5/13 dal campo. Tra le fila di Boston, invece, il migliore, o forse chi gioca meno peggio, è Jayson Tatum, in doppia doppia con 14 punti e 10 rimbalzi ma con il 33% al tiro (6/18). Non bastano neanche i 12 messi a referto da Brown, Pritchard e Grant Williams, oltre agli 11 di Kornet. Deludono sia Horford che Smart, entrambi a quota 8.

Nella notte tra martedì e mercoledì si giocherà gara-4, ancora a Miami: è il primo di quattro match point per gli Heat, vicinissimi a centrare le Finals dopo tre anni. L'ultima volta è stata nella bolla di Orlando contro i Lakers, anche se stavolta difficilmente ci sarà il rematch contro LeBron James e compagni dato che anche Denver è sul 3-0.