Nba: Miami e Phoenix vincono nettamente e vanno sul 3-2

NBA

Non c’è storia in gara-5 delle semifinali di Conference: gli Heat e i Suns difendono il fattore campo contro Philadelphia e Dallas

Miami e Phoenix si aggiudicano in maniera netta le loro gare-5 e si portano entrambe sul 3-2 nella serie playoff di Nba contro Philadelphia e Dallas. Gli Heat mandano sette giocatori in doppia cifra, guidati dai 23 di Jimmy Butler, e tengono sotto controllo sia Joel Embiid (17 punti) sia James Harden (14). I Suns fanno lo stesso con i Mavericks, trascinati dai 28 punti di Devin Booker e un terzo quarto da 33-14. Finali di Conference a un passo. afp

MIAMI HEAT-PHILADELPHIA 76ERS 120-85

Miami stravince gara-5 contro Philadelphia grazie a un parziale di 12-0 a inizio quarto periodo. Gli Heat difendono così il fattore campo, come sempre è accaduto finora nella serie contro gli attuali ospiti. I padroni di casa ritrovano la precisione dalla lunga distanza chiudendo con 13/33 dall’arco e confermandosi imbattuti in casa in questi playoff. Tra i sette giocatori in doppia cifra, spiccano i 23 punti con 9 rimbalzi e 6 assist di Jimmy Butler (+36 di plus-minus in meno di 35 minuti), seguito dai 19 con 10 rimbalzi di Max Strus e i 15 di Gabe Vincent, partito in quintetto al posto dell’infortunato Kyle Lowry. Notte da dimenticare per i Sixers. Gli unici tre giocatori in doppia cifra sono Joel Embiid con 17, James Harden con 14 e Tobias Harris con 12. Serata difficile in particolare per il primo: sia per un colpo alla schiena ricevuto dopo un tuffo nelle prime file per cercare di recuperare il pallone sia per una manata sul volto (sempre protetto dalla maschera per la frattura orbitale) da parte di Dewayne Dedmon in una lotta a rimbalzo.



PHOENIX SUNS-DALLAS MAVERICKS 110-80

Lo stesso identico discorso di Miami riguarda anche Phoenix. I Suns travolgono Dallas con un terzo quarto sensazionale da 33-14, piazzandoci all’interno un parziale da 17-0 per riportarsi in vantaggio nella serie. Eppure i Mavericks erano stati in vantaggio per quasi tutto il primo tempo, pur non andando mai oltre gli 8 punti di vantaggio e finendo stritolati dal terzo quarto dei padroni di casa. Devin Booker chiude con 28 punti e guida Phoenix al successo con 11/20 al tiro, 3/7 dalla lunga distanza e 3/4 ai liberi. Alla squadra di coach Monty Williams bastano altri tre giocatori in doppia cifra (Deandre Ayton con 20+9, Mikal Bridges e Cam Johnson con 14) per avere la meglio sui Mavs, spegnendo gli ospiti nella metà campo difensiva. Luka Doncic conclude la propria prestazione con 28 punti e 11 rimbalzi, ma ha bisogno di 23 tiri per riuscirci segnandone 10 (di cui 2/8 da tre punti) e con appena 2 assist per i compagni. Jalen Brunson fa 21 e 7 rimbalzi, ma anche lui non va oltre i due passaggi vincenti. Solo Davis Bertans con tre triple riesce a issarsi a quota 10.