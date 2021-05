Nba: LeBron batte Curry, i Lakers volano ai playoff

BASKET

La tripla di James, che chiude con 22 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, vale il 103-100 a Golden State e la sfida ai Suns. Gli Warriors affronteranno nello spareggio Memphis, che elimina gli Spurs

Nella notte Nba, i Lakers non sbagliano e battono 103-100 Golden State, volando ai playoff: affronteranno i Phoenix Suns. LeBron James, decisivo con la tripla ad un minuto dalla sirena ed autore di 22 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, si aggiudica la sfida a distanza con Steph Curry, che mette a referto 37 punti con 6/9 dall'arco. Gli Warriors vanno così allo spareggio: giocheranno contro Memphis, che vince 100-96 ed elimina i San Antonio Spurs. afp

LOS ANGELES LAKERS-GOLDEN STATE WARRIORS 103-100

Lakers e Warriors non tradiscono le attese e danno vita ad una grande partita, vinta dai gialloviola grazie alla tripla ad un minuto dalla sirena di LeBron James. Un successo arrivato grazie ad un grande secondo tempo, con Golden State che spreca il 55-42 maturato nei primi 24 minuti e si fa raggiungere sul 100-100 prima della prodezza finale di James, che riesce a trovare il canestro decisivo nonostante la manata in faccia ricevuta pochi istanti prima da Draymond Green e chiude in tripla doppia: 22 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Una prestazione da urlo accompagnata dalla doppia doppia di Anthony Davis, che mette a referto 25 punti e 12 rimbalzi e si riscatta nella ripresa dopo un pessimo primo tempo, in cui ne realizza appena 5. Golden State si aggrappa invece al solito Steph Curry, che ne mette invece a segno 37 con un ottimo 6/9 nei tiri da tre. Numeri che, però, non bastano ad evitare un ko che obbliga gli Warriors a disputare un altro turno per volare ai playoff, centrati invece dai Lakers. LeBron e compagni affronteranno ora i Phoenix Suns, secondi in Regular Season, mentre Golden State se la vedrà con i Memphis Grizzlies.

MEMPHIS GRIZZLIES-SAN ANTONIO SPURS 100-96

Memphis non sbaglia e batte 100-96 San Antonio, eliminando gli Spurs e garantendosi il decisivo spareggio con Golden State. I Grizzlies partono forte e doppiano subito gli uomini di Popovich (38-19), che rispondono nel secondo quarto ma chiudono il primo tempo sul -7 (56-49): il 47-44 in favore nella ripresa non basta a San Antonio, che crolla sotto i colpi di Dillon Brooks, che mette a referto 24 punti, 7 rimbalzi e 3 assist. Il protagonista assoluto, però, è Jonas Valanciunas, a quota 23 sia nei punti che nei rimbalzi. Gli Spurs, invece, non vanno oltre i 20 di DeMar DeRozan e la tripla doppia di Dejounte Murray: 10 punti, 13 rimbalzi e 11 assist. Un ko che conclude anzitempo la stagione di San Antonio, che nel momento decisivo si spegne esattamente come nell'ultima parte di stagione: la sconfitta nel play-in è la quinta di fila se si considerano anche le ultime quattro partite di Regular Season. Memphis, invece, avrà la possibilità di prendersi la rivincita su Golden State, che nell'ultima giornata ha vinto 103-101 contro i Grizzlies, condannandoli di fatto al nono posto della Western Conference.