Nba: Lakers, che crollo! Brooklyn ok, ma Durant si fa male

nba

Clamoroso il -37 dei gialloviola contro Denver, Nets trascinati da Harden. Inutili i 17 punti di Gallinari nel ko di Atlanta

Peggior sconfitta nella storia contro Denver per i Lakers (-37): la tripla doppia di Nikola Jokic trascina i Nuggets. 27+15 per Harden contro New Orleans, ma Brooklyn perde Durant per un infortunio al ginocchio. Boston rimonta Chicago nel finale. Embiid ne segna 32 a Miami. Quinta sconfitta consecutiva per Atlanta, ko in casa contro i Knicks (17 punti di Gallinari). Toronto riesce a sorprendere Milwaukee nonostante i 30 di Antetokounmpo.

DENVER NUGGETS-LOS ANGELES LAKERS 133-96

Crollo verticale dei Lakers, travolti a Denver da un clamoroso -37, in una ripresa da 60-36 per i padroni di casa che infliggono ai gialloviola la terza sconfitta consecutiva dopo la striscia di quattro successi di fila. Ennesima tripla doppia di Nikola Jokic (17 punti, 12 rimbalzi e 13 assist in 28 minuti, ottava stagionale e 65esima della carriera); 26 punti di Jeff Green (massimo stagionale) e soprattutto 27 del rookie Bones Hyland. Non servono i 25 punti e 9 rimbalzi di LeBron James (ma con 9/23 al tiro) e i 19 di Russell Westbrook (7/15 dal campo dopo il terribile 15/59 delle ultime quattro) per evitare il ko contro una diretta concorrente per il sesto posto a Ovest.



BROOKLYN NETS-NEW ORLEANS PELICANS 120-105

In poco più di 7 minuti Brooklyn costruisce un vantaggio in doppia cifra che non fa altro che ampliare per tutta la partita; anche perché New Orleans ha poco più dei 22 punti di Brandon Ingram e i 14+11 di Josh Hart. Tuttavia Kevin Durant è dovuto uscire per un infortunio al ginocchio sinistro dopo un incidente fortuito, con Bruce Brown che è crollato sulla sua gamba dopo un contatto cercando di difendere contro Herb Jones dei Pelicans. Durant è uscito dal campo zoppicando e non è più rientrato chiudendo con 12 punti, lasciando a James Harden (27 punti, 8 rimbalzi e 15 assist) il compito di portare a casa la vittoria insieme ai 21 di Patty Mills, i 20 di Cam Thomas e i 16 di Kessler Edwards.



BOSTON CELTICS-CHICAGO BULLS 114-112

A differenza dei blowout ricevuti in casa da Brooklyn e Golden State, i Chicago Bulls questa volta se la giocano fino all’ultimo, anche se però sono comunque costretti a cadere negli ultimi due minuti di gioco con un parziale di 8-0 a favore di Boston suggellato da due tiri liberi di Robert Williams a 31 secondi dalla fine; dopo di che DeMar DeRozan (23 punti) fallisce il tiro del pareggio sulla sirena. Privi di Zach LaVine, Lonzo Ball e Alex Caruso, i Bulls non hanno potuto contenere un quintetto dei Celtics tutto in doppia cifra: 23+12 di Jason Tatum), 14+13 di Robert Williams III. Agli ospiti non sono sufficienti i 27 punti di Nikola Vucevic.



MIAMI HEAT-PHILADELPHIA 76ERS 98-109

Philadelphia vince su un campo difficile come quello di Miami fuggendo via nel finale con un parziale di 10-1 nella seconda metà dell’ultimo quarto, dopo essere stati sotto anche di 13 lunghezze. Agli Heat non servono i 22+11 del rookie Omer Yurtseven in una serata terribile delle stelle: 1/11 al tiro per Jimmy Butler per soli 8 punti, 2/11 di Kyle Lowry, 4/11 di Tyler Herro e 1/9 di Duncan Robinson. Joel Embiid cambia marcia nella ripresa, realizzando 25 dei suoi 32 punti finali, seguito dai 22 di un efficiente Tobias Harris e i 21 di Seth Curry, per la nona vittoria nelle ultime dieci dei Sixers.



ATLANTA HAWKS-NEW YORK KNICKS 108-117

Terzo successo consecutivo per i Knicks, che battono Atlanta a casa sua, resistendo al tentativo di rimonta dopo essere andati avanti anche di 17 lunghezze. Merito dei 50 punti realizzati dalla coppia formata da RJ Barrett (26) e Julius Randle (24), nonché dei 18 di Evan Fournier e dei 14+13 di Mitchell Robinson. Quinta sconfitta di fila e nona nelle ultime undici per gli Hawks, nonostante i 29 punti di Trae Young. Ancora una volta la panchina fa una bella figura guidata dai 17 punti di Danilo Gallinari (6/14 al tiro di cui 4/9 da tre in 27 minuti) e dai 12 punti con 6/6 dal campo di Onyeka Okongwu.



LE ALTRE PARTITE

Toronto rimonta da -15 a Milwaukee, superata 103-96: Pascal Siakam si regala la seconda tripla doppia della carriera, con 30 punti, 10 rimbalzi e 10 assist, mentre non bastano ai Bucks i 30 punti di Giannis Antetokounmpo. Washington battuta in casa 115-110 da Portland, merito dei 31 punti e 11 assist di Anfernee Simons. Quarto successo consecutivo per Cleveland: 107-102 a Oklahoma, con i 27 punti e 18 assist di Darius Garland. San Antonio chiude i conti con un parziale di 14-2 negli ultimi sette minuti e mezzo di partita, per il 101-94 finale sui Clippers: Derrick White è il miglior realizzatore con 19 punti. Dallas si gode il ritorno in campo di Kristaps Porzingis (12 dei suoi 19 punti nel solo primo quarto) nel 108-92 contro Orlando.