NBA, James Harden lascia gli Houston Rockets e passa ai Brooklyn Nets

NBA

Clamoroso in NBA. Appena 24 ore dopo il duro sfogo di James Harden seguito alla sconfitta coi Lakers, il Barba lascia gli Houston Rockets per raggiungere Kyrie Irving e Kevin Durant ai Brooklyn Nets in una trade a tre che coinvolge anche i Cavaliers. I contatti tra l’All Star dei Rockets e i Nets si erano intensificati molto negli ultimi giorni e alla fine è arrivata la fumata bianca, proprio poche ore dopo che Harden aveva esternato per la prima volta pubblicamente il proprio malcontento.

Per assicurarsi Harden i Nets hanno messo sul piatto 3 future scelte del primo turno e 4 pick swap coi Nets, inserendo all’interno della trade anche i Cleveland Cavaliers e gli Indiana Pacers per completare un giro di quattro squadre in cui a cambiare franchigia sono stati sette giocatori diversi.

Lo scambio sarà così organizzato:

- Brooklyn si assicura James Harden

- A Houston vanno Victor Oladipo, Dante Exum, Rodions Kurucs, tre scelte al primo giro dei Nets (2022, 2024, 2026), una scelta al primo giro dei Milwaukee Bucks (2022, non protetta) e quattro possibili scambi con i Nets al primo giro (2021, 2023, 2025 e 2027)

- Indiana riceve Caris LeVert e una scelta al secondo giro

- A Cleveland finiscono Jarrett Allen e Taurean Prince

