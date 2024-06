Nba in lutto: a 86 anni è morto Mr. Logo Jerry West

BASKET

Prima da giocatore e poi da dirigente, West è stato una leggenda dei Los Angeles Lakers

© Getty Images Il mondo del basket piange la scomparsa di uno dei più grandi di sempre. All'età di 86 se n'è andato Jerry West, detto anche "Mr. Clutch" o "Mr. Logo", visto che la sua sagoma fa parte dello stemma della Nba. Campione nel 1972 con i Los Angeles Lakers, West ha ottenuto 14 volte la convocazione come NBA All-Star e la sua maglia #44 è stata ritirata dalla franchigia gialloviola. Con lui come general manager è iniziata la dinastia Lakers degli anni 80' e il periodo del Showtime. Allenata da Pat Riley, quella squadra con Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy e non solo ha scritto pagine di storia del basket americano.

West in campo ha vinto meno di quanto avrebbe meritato, a causa del decennio della dinastia Celtics di Cousy e Russell, ma terminata la carriera è dietro la scrivania, da general manager, che si è ripreso tutti i successi sfuggitigli in campo. In queste vesti ha vinto 6 titoli NBA con i Los Angeles Lakers (è stato l'architetto della squadra di Magic e Kareem, quella dello Showtime, vincendo però un anello anche nel 2000) e altri due ai Golden State Warriors.

West aveva un altro soprannome, "Mr. Clutch", perché a lui i Lakers affidavano sempre il tiro decisivo, sicuri che non lo avrebbe sbagliato. LeBron James è stato tra i primi a commentare sui social la scomparsa di Jerry West "Mi mancheranno tantissimo le nostre chiacchierate, mio carissimo amico. Le mie preghiere e i miei pensieri vanno alla tua splendida famiglia. Ti vorrò bene per sempre Jerry. Ora riposati in paradiso, amico".