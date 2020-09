Nba: i Rockets passano all’ultimo respiro, Gallinari eliminato

PLAY-OFF

La giocata difensiva di James Harden a un secondo dalla fine decide gara-7 a favore degli Houston Rockets, che proseguono la corsa playoff Nba e condannano gli Oklahoma City Thunder di un Danilo Gallinari un po’ in ombra: finisce 104-102 e la formazione di coach d’Antoni se la vedrà con i Lakers. Prosegue ancora l’imbattibilità di Miami, che si porta sul 2-0 nella serie del secondo turno contro Milwaukee: 116-114 per gli Heat, trascinati da Dragic.

HOUSTON ROCKETS-OKLAHOMA CITY THUNDER 104-102

Un James Harden decisamente sottotono (4/15 al tiro, con 1/9 da tre per 17 punti) decide gara-7 con una grande giocata difensiva a un secondo dalla fine: gli Houston Rockets vincono solo all’ultimo possesso, quando OKC non riesce a trovare un tiro che poteva valere il proseguimento dell’avventura nei playoff. 21 punti a testa per Eric Gordon e Robert Covington (11/20 da tre combinato per i due) e 20 con 20 tiri da Russell Westbrook, tra i texani. Oklahoma City sfiora l’impresa seguendo la leadership di Chris Paul, che diventa il più vecchio giocatore a registrare una tripla doppia in una gara-7 (19 con 12 assist e 11 rimbalzi). Lu Dort, primo rookie a segnare 30 punti in una gara decisiva di playoff senza mai essere stato scelto al Draft (10/21 con 6/12 da tre punti per lui), diventa un po’ l’eroe “mancato” della serata, dopo essersi fatto stoppare il tiro decisivo da Harden. Dopo l’ottima gara-6, Danilo Gallinari chiude con soli 4 punti e 6 tiri (due segnati) in 27 minuti. L’azzurro contribuisce con 9 rimbalzi, ma sbaglia tutte le tre triple della sua serata e anche l’unico tiro libero.

MILWAUKEE BUCKS-MIAMI HEAT 114-116

Miami non molla un solo colpo, anche se la gara viene decisa solo sul possesso finale. Perché Milwaukee non demorde dopo avere subìto un parziale di 13-2 che porta gli Heat sul +10 con meno di otto minuti da giocare: Jimmy Butler va poi in lunetta a tempo scaduto sul 114-114 e il suo 2/2 manda gli Heat avanti 2-0 nella serie contro i Bucks. Il migliore in casa Miami è Goran Dragic, alla sesta gara consecutiva di playoff con almeno 20 punti (23 con 4 triple per lui). Ottimo anche il supporto di Tyler Herro dalla panchina (17 con 3/8 da tre), ma tutto il quintetto di coach Spoelstra (a cui va aggiunto Olynyk) va in doppia cifra. Tranne il fallo finale che decide la gara a tempo scaduto, è più che buona la prestazione di Giannis Antetokoumpo in gara-2: il greco tira bene dalla lunetta (9/13), ottimamente dal campo (10/18) e chiude con 29 punti e 14 rimbalzi. Ma tutto questo non basta ai Bucks, che hanno anche i 23 punti di Khris Middleton (con 6/15 al tiro) e 16 a testa di Eric Bledsoe e Brook Lopez. Milwaukee ricava 22 punti dai 17 rimbalzi offensivi, ma tira solo il 28% da tre punti.