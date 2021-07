Nba, i Milwaukee Bucks vincono il loro secondo titolo

Trascinati da un leggendario Giannis Antetokounmpo, i Milwaukee Bucks hanno conquistato il secondo titolo Nba della loro storia (mancava da 50 anni, dal 1971) battendo in casa 105-98 i Phoenix Suns e vincendo 4-2 le finali al meglio delle 7 partite. L'ala greca ha regnato per tutta la partita sia in difesa che in attacco, realizzando una delle prestazioni più eclatanti della storia dell'Nba con 50 punti (solo altri sei atleti c'erano riusciti in una finale), 14 rimbalzi e cinque stoppate.

