Nba: i Knicks beffano Fontecchio e Detroit, Miami vince a Sacramento

nba

New York si impone 113-111 a 2" dalla fine, gli Heat passano sul campo dei Kings. Ok anche Brooklyn e Toronto

© Getty Images Nella notte Nba arriva una beffa per Simone Fontecchio e Detroit: i Pistons, infatti, perdono 113-111 a New York, con i Knicks che passano a 2" dalla fine grazie al canestro e al libero di Josh Hart. Vince Miami, che si impone 121-110 a Sacramento, vittoria esterna anche per Brooklyn che domina sui Grizzlies: a Memphis finisce 111-86 per i Nets. Successo in trasferta anche per Toronto: 130-122 a Indianapolis contro i Pacers.

NEW YORK KNICKS-DETROIT PISTONS 113-111

Simone Fontecchio e i Detroit Pistons accarezzano per quasi 48 minuti il sogno di vincere al Madison Square Garden, ma alla fine New York si impone 113-111. La giocata decisiva arriva a due secondi dalla sirena: sul 111-110 per gli ospiti, Josh Hart realizza il canestro del sorpasso, sbaglia il libero ma Hartenstein cattura il rimbalzo e subisce fallo da Thompson, con Hart che torna in lunetta e segna il 113-111, fallendo il secondo e tenendo palla fino allo scadere del tempo. L'altro grande protagonista è Brunson, che mette a referto una doppia doppia da 35 punti e 12 assist tra cui quello per l'ultimo episodio della sfida, mentre per l'ultima in classifica ad Est ci sono i 32 con 8 passaggi vincenti di Cunningham. Simone Fontecchio chiude con 12 punti, 5/9 dal campo e 2/5 dall'arco. Ad Est, i Knicks restano quarti con 35-23 di record, mentre Detroit peggiora ulteriormente il suo score e resta a 8-49.

SACRAMENTO KINGS-MIAMI HEAT 110-121

Colpo esterno per Miami, che senza lo squalificato Jimmy Butler si impone 121-110 a Sacramento e centra un successo, il quarto di fila, fondamentale per prendersi il sesto posto ad Est ai danni di Pacers e Magic. I vicecampioni in carica dominano la fase centrale con un +21 (69-48) se si considerano secondo e terzo periodo. I Kings provano a rientrare nel finale, ma non bastano i 28 punti di Murray. Bam Adebayo, invece, chiude una super serata con 28 punti, 10 rimbalzi e 7 assist, andando vicino alla tripla doppia. Gli Heat salgono così a 32-25 di record sorpassando Indiana ed Orlando, mentre ad Ovest Sacramento cade dopo tre successi di fila ma resta settima insieme a Dallas.

MEMPHIS GRIZZLIES-BROOKLYN NETS 86-111

Non c'è storia a Memphis: Brooklyn domina e si impone 111-86 in casa dei Grizzlies in un match che si chiude già nel primo tempo, dopo il 66-40 in favore dei Nets che, nella ripresa, gestiscono e conservano, di fatto, il vantaggio accumulato nella prima metà di gara. Quintetto tutto in doppia cifra guidato da Dennis Schröder che mette a referto 18 punti, con anche i 14 di Thomas, i 13 di Finney-Smith, gli 11 di Bridges e i 10 di Claxton, mentre ai padroni di casa non bastano i 15 di Jackson e i 17 di Stephens dalla panchina. Brooklyn torna a sorridere dopo quattro sconfitte di fila ma resta a tre partite di distanza dal decimo posto ad Est occupato da Atlanta, mentre ad Ovest Memphis resta terzultima con 20-38 di record.

INDIANA PACERS-TORONTO RAPTORS 122-130

Vittoria in trasferta anche per Toronto, che si impone 130-122 a Indianapolis estromettendo, seppur momentaneamente, i Pacers dalla zona playoff. I canadesi passano al termine di un match molto equilibrato grazie soprattutto alla tripla doppia di Barnes, che mette a referto 21 punti, 12 rimbalzi e 12 assist, mentre tra le fila dei padroni di casa ci sono i 34 di Mathurin che va ad un rimbalzo dalla doppia doppia. Ad Est, Indiana è dunque settima con 33-26 di record, mentre i Raptors si portano a 22-36 grazie al terzo successo di fila, ma restano terzultimi.