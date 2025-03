Nba: i Cavaliers sono la prima squadra a qualificarsi ai playoff

Dodicesima vittoria di fila per i Cavs che, con un bilancio di 50 vittorie e 10 sconfitte, diventano la prima franchigia a qualificarsi per i play-off di questa stagione, un mese e mezzo prima dell'inizio delle fasi finali. I Cleveland Cavaliers di Donovan Mitchell (26 punti) sono stati messi in difficoltà dai Miami Heat di Bam Adebayo (34 punti, 12 rimbalzi), ma, come spesso questa stagione, sono usciti vincitori (112-107). È la terza volta in questa stagione che i Cavs portano una serie ad almeno 12 successi. Solo un'altra squadra aveva già realizzato questa prodezza: i Dallas Mavericks della stagione 2006-2007. Vincono anche i Boston Celtics: Derrick White e Payton Pritchard, entrati dalla panchina, sono stati protagonisti di una serata unica segnando rispettivamente 41 e 43 punti nel successo di Boston contro Portland (128-118). È la prima volta che due giocatori della storica franchigia del Massachusetts superano i 40 punti nello stesso incontro. White (9 su 17 a distanza) e Pritchard (10 su 16) sono stati precisissimi da tre punti e hanno entrambi battuto il loro record di punti in questa occasione. Leader a ovest, il Thunder di Oklahoma City dovrebbe presto imitare i Cavs e qualificarsi ai playoff: battuti i Memphis Grizzlies 120-103 grazie ad una nuova prestazione di Shai Gilgeous-Alexander (41 punti). OKC con un bilancio di 51 a 11 domina ampiamente la West Conference davanti ai Lakers (39-21). I risultati della partite giocate nella notte: Memphis-Oklahoma City 103-120 LA Clippers-Detroit 123-115 Denver-Sacramento 116-110 Milwaukee-Dallas 137-107 Boston-Portland 128-118 Charlotte-Minnesota 110-125 Cleveland-Miami 112-107 Washington-Utah 125-122.