Nba: i Bucks travolgono Miami, Denver pareggia la serie contro Portland

NBA

Un ottimo Antetokounmpo fa volare Milwaukee sul 2-0 nella serie, ai Nuggets non basta uno straordinario Lillard, battuto da Jokic

Milwaukee domina gara-2 e si porta sul 2-0 nella serie Nba dopo avere superato 132-98 Miami. I Bucks sono trascinati da un super Antetokounmpo e dalle triple di Forbes, chiudendo di fatto la partita già nel primo quarto. Torna invece in parità la situazione tra Denver e Portland: il secondo round va ai Nuggets, che battono 128-109 i Blazers nonostante uno strepitoso Damian Lillard. Nikola Jokic è autore di una prestazione da 38 punti.

MILWAUKEE BUCKS-MIAMI HEAT 132-98

Non c’è storia in gara-2 tra Bucks e Heat. Dopo un tiratissimo primo round deciso all’overtime dal canestro di Middleton, Milwaukee chiude di fatto i conti già nel primo quarto, dominato 46-20. Bryn Forbes (4/5 nel decisivo primo periodo) infila 6 triple su 9 tentativi ed è il secondo marcatore dei suoi, con 22 punti uscendo dalla panchina, dietro a Giannis Antetokounmpo. Il greco gioca una partita da 31 punti, 13 rimbalzi, 6 assist e 3 palle rubate in 31 minuti sul parquet. Per lui 12/23 dal campo e 6/7 ai liberi. Middleton si ferma a quota 17, mentre Jrue Holiday si occupa di mettere in ritmo i compagni con 11 punti e ben 15 assist. Sul fronte opposto, si rivela una serata complicatissima per Jimmy Butler, che chiude con soli 10 punti (4/10 dal campo), 4 assist e 2 rimbalzi e -34 di plus/minus, complice la valanga subita nel primo quarto. Il migliore marcatore di Miami è DeWayne Dedmon a quota 19 con 8/11 al tiro e 9 rimbalzi in uscita dalla panchina.

DENVER NUGGETS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 128-109

Dopo il ko nel debutto nella serie, Denver pareggia la situazione dominando gara-2. I Nuggets si aggiudicano tutti i quarti della sfida e chiudono sul +19, nonostante un super Damian Lillard dall’altra parte che chiude con 42 punti, 10 assist e 4 rimbalzi. Per lui 11/24 dal campo e soprattutto 9/16 dall’arco, con 11/13 ai liberi in 42 minuti sul parquet. Il migliore in campo per Denver è ancora Nikola Jokic, il quale mette a referto 38 punti con un eccezionale 15/20 al tiro (2/4 dall'arco) e 6/6 dalla lunetta. Per lui anche 8 rimbalzi e 5 assist in 31 minuti. Oltre al serbo, per i padroni di casa ci sono 18 punti di Michael Porter Jr. con 3/6 dall'arco; Paul Millsap ne mette 15 con 7 rimbalzi uscendo dalla panchina, mentre ci sono anche i 13 punti di Aaron Gordon. Sconfitta netta per Portland. CJ McCollum ne mette 21; solo 5 punti per Carmelo Anthony dopo i 18 della prima partita a Denver. Ora la serie si sposta in Oregon.