Nba: Golden State vince ancora, ok Boston e Milwaukee. Denver ko con Dallas

NEW ORLEANS PELICANS-GOLDEN STATE WARRIORS 108-112

Quando Steph Curry segna meno di venti punti, ci pensa Wiggins: Golden State vince sul campo di New Orleans prendendosi il primo posto nella Western Conference grazie ai 30 punti dell’ex Minnesota. Nel primo periodo gli ospiti provano a mettere il muso in avanti, ma il buon secondo quarto dei Pelicans riporta tutto in equilibrio all’intervallo. Murphy cerca di trascinare i padroni di casa anche al rientro in campo dopo l’intervallo, ma la squadra di Steve Kerr dà la spallata decisiva al match a poco più di dodici minuti dal termine. Nel periodo finale i gialloblù amministrano il vantaggio, impedendo a Ingram e compagni di avvicinarsi. Dodicesimo successo in quindici partite per Golden State, tredicesima sconfitta invece per New Orleans, penultima a Ovest.