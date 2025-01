Nba: Golden State piega Memphis, Milwaukee e Minnesota ko

L'altra sorpresa è il 119-105 con il quale Detroit, al terzo successo di fila, piega Minnesota. Non c'è Simone Fontecchio, ma i motivi d'interesse per questa partita non mancano. Vanno infatti in scena due delle migliori prestazioni della notte: Cade Cunningham trascina i Pistons mettendo a referto 40 punti, 9 assist e 6 rimbalzi, vanificando un Edwards da 53 punti, cifra che da sola vale metà del contributo offensivo dei Timberwolves. Premiato il primo tempo da 55-43 in favore dei padroni di casa, ora in zona play-in nella Eastern Conference. A Ovest, invece, Minnesota è decima dopo tre ko, e ora l'undicesimo posto di Sacramento (16-19) non è più così lontano.