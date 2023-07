Free agency Nba 2023 al via, ecco tutti gli accordi già chiusi

Basket oltreoceano

Estensioni, scambi e firme con nuove squadre: le mosse delle franchigie sul mercato svincolati appena aperto

© Getty Images A 00:00 il via alla free agency, a 00:03 già il primo botto: Draymond Green rifirma con i Golden State Warriors, accordo da 100 milioni in 4 anni. I Cleveland Cavaliers confermano Caris LeVert, 32 milioni in 2 anni. Poco dopo mossa dei Lakers, subito attivi: firmato Taurean Prince con un contratto annuale da 4.5 milioni. Super contratto per Kyle Kuzma ai Wizards, 102 milioni in 4 anni per l'ala piccola.

La prima ora della free agency Nba porta con sè 1 miliardo di dollari spesi. Decine di accordi hanno portato a questa cifra da record raggiunta in pochissimo tempo. Di seguito tutti gli affari principali già ufficiali.

I Denver Nuggets perdono Bruce Brown: uno dei protagonisti dell'anello 2023 passa agli Indiana Pacers, che gli garantiscono 45 milioni in 2 anni. I Portland Trail Blazers in attesa di comprendere il futuro di Damian Lillard si assicurano per altri 5 anni i servigi di Jerami Grant, 160 milioni per lui. I Nuggets si muovono e portano a termine due accordi: resta Deandre Jordan, torna Reggie Jackson per 2 anni a 10 milioni totali.

Nel giro di pochi minuti poi tre grosse firme: Kyrie Irving resta ai Dallas Mavericks, 126 milioni in 3 anni per lui. Khris Middleton confermato ai Bucks, 102 milioni in 3 anni. I Toronto Raptors tengono Jakob Poetl, 4 anni a 80 milioni complessivi. Mossa a sorpresa dei Lakers che strappano la rivelazione Gabe Vincent ai Miami Heat, buon tiratore: 33 milioni in 3 anni.

© Getty Images

Tyrese Haliburton resta agli Indiana Pacers, colossale accordo economico per lui: 260 milioni di dollari in 5 anni, è il più pagato nella storia della franchigia di Indianapolis. Fred Van Vleet, campione Nba da assoluto protagonista nel 2019 con Toronto, passa agli Houston Rockets e guadagnerà 130 milioni in 3 anni. Dennis Schroeder lascia Los Angeles sponda gialloviola per firmare con i Toronto Raptors, biennale da 26 milioni totali. Il fratello di Steph Curry, Seth Curry, firma 2 anni con i Dallas Mavericks di Luka Doncic. Trova squadra anche Derrick Rose, 6.5 milioni in 2 anni ai Memphis Grizzlies.

Numerosissime e costanti le mosse minori, come il tiratore Shake Milton che passa dai 76ers a Minnesota per 10 milioni complessivi in 2 anni. Rui Hachimura dopo l'ottima run playoff appena conclusa si guadagna la conferma ai Lakers: per lui 51 milioni in 3 anni. Infine, grosso accordo per Cam Johnson con i Brooklyn Nets, i newyorkesi gli garantiranno 108 milioni di dollari in 4 anni.

La free agency Nba è appena iniziata e non mancheranno soprese e qualche grossa trade, tenendo d'occhio soprattutto la situazione di Damian Lillard. In Usa Dame viene dato in orbita Miami Heat, e le mosse della franchigia fanno pensare all'intenzione di liberare spazio salariale per una stella da affiancare a Jimmy Butler. Hanno lasciato South Beach in poche ore Victor Oladipo, Max Strus e Gabe Vincent. Lillard al momento è uno dei giocatori più pagati dell'Nba, circa 42 milioni di dollari ogni anno.