Nba: Fontecchio in campo nel ko di Utah, Portland al comando a Ovest, Nets travolti da Sacramento  

© twitter Si rivede Simone Fontecchio nella notte Nba, con l’azzurro che firma 9 punti nella sconfitta dei suoi Jazz in casa con New York: 118-111 per i Knicks e Utah incappa nel terzo ko di fila. Vola al comando a Ovest Portland (117-110 a San Antonio), mentre i Brooklyn Nets vengono travolti da Sacramento che chiude a +32. Vittoria di Dallas nel segno di Doncic sui Clippers 103-101, sorride anche New Orleans che passa 113-102 su Memphis.

NEW ORLEANS PELICANS-MEMPHIS GRIZZLIES 113-102

Non bastano i 36 punti e 8 rimbalzi di Morant a Memphis, New Orleans passa grazie a McCollum (30 punti e 9 assist). Match in cui regna il più totale equilibrio fino all’inizio dell’ultimo quarto, quando un parziale di 11 punti a 2 consegna ai Pelicans l’allungo decisivo.

DALLAS MAVERICKS-LOS ANGELES CLIPPERS 103-101

Sembra tutto facile per Dallas quando si porta fino al +25 sul finire del secondo quarto, ma dopo l’intervallo lungo si concretizza una super rimonta dei Clippers fino al sorpasso a metà ultima frazione. Gli ultimi minuti punto a punto regalano emozioni, la spuntano i Mavericks grazie ai 35 punti e 11 rimbalzi di Doncic.

UTAH JAZZ-NEW YORK KNICKS 111-118

Non si ferma il periodo negativo di Utah che incappa nella terza sconfitta consecutiva e si allontana dalla vetta a Ovest. I 27 punti e 11 rimbalzi di Olynyk non servono, mentre Markkanen stavolta non è in forma con soli 13 punti. Tra i Jazz 17 minuti in campo anche per l’azzurro Simone Fontecchio, autore di 9 punti, 4 rimbalzi e 2 assist. Per i Knicks buona prova di Brunson. New York la spunta nel finale grazie al parziale di 19 punti a 4 dall’88 pari.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-SAN ANTONIO SPURS 117-110

Portland vola al comando a Ovest mentre San Antonio è sempre nelle zone basse della classifica. Si arriva al 106-106 a pochi minuti dal termine, Trail Blazers che gestiscono meglio gli ultimi scampoli di partita con Grant e Simons mentre per gli Spurs è inutile la prestazione di Poeltl (31 punti e 14 rimbalzi). SACRAMENTO KINGS-BROOKLYN NETS 153-121 Travolgente Sacramento sui Nets: dal 40 pari nel secondo quarto, i Kings accelerano e firmano un devastante mini-parziale di 29 punti a 4 che significa +25 e di fatto fine dei giochi. Nelle ultime due frazioni i Kings (alla quarta vittoria di fila) dilagano amministrando senza problemi, Brooklyn mai in partita.