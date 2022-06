Nba Finals: Golden State si riscatta contro Boston, serie sull'1-1

NBA FINALS

Gli Warriors accelerano ad inizio ripresa e vincono 107-88: decisivo Curry con 29 punti. Ora si va al TD Garden per gara-3 e gara-4

Golden State non sbaglia il secondo match in casa, batte 107-88 Boston e pareggia la serie delle Nba Finals, ora sull'1-1. Al Chase Center, stavolta gli Warriors conservano il vantaggio a fine terzo quarto, accelerando dopo l'intervallo lungo (35-14) grazie ad uno Steph Curry da 29 punti, mentre ai Celtics non bastano i 28 di Tatum. Adesso, la sfida si sposta al TD Garden, dove si disputeranno gara-3 e gara-4 del confronto che vale il titolo. © Getty Images

Fallire anche la seconda gara al Chase Center sarebbe stato disastroso: e, infatti, Golden State non sbaglia e batte 107-88 Boston, trovando l'1-1 nella serie delle Nba Finals. A differenza di gara-1, gli Warriors riescono a conservare il vantaggio a fine terzo quarto, acquisito grazie ad un super rientro dall'intervallo lungo, gestendo i Celtics che non riescono nella seconda rimonta consecutiva. Se nel primo tempo c'è equilibrio, come dimostra il 52-50 di metà partita, nel terzo la formazione di Kerr accelera ancora, trascinata da Steph Curry e Jordan Poole. Il +23 a 12 minuti dalla fine è certamente più rassicurante del +12 di gara-1, ma stavolta i padroni di casa non subiscono nessun parziale sconvolgente e gestiscono il finale, chiudendo sul 107-88 rilassandosi solo nei minuti finali.

Come in gara-1, Steph Curry è top scorer e migliore dei suoi con un'altra, ottima serata dall'arco: 5/12 per il recordman di triple, che chiude anche con 6/7 ai liberi e, nonostante una percentuale al tiro inferiore al 50% (9/21 a fine match), riesce a trascinare i suoi aggiungendo anche 6 rimbalzi e 4 assist. Il numero 30 di Golden State, stavolta, è anche ben aiutato dai compagni: Poole si riscatta e trova 17 punti segnando sulla sirena a fine terzo quarto la tripla del +23, mentre Looney chiude a 12 senza sbagliare neanche un tiro (6/6) e Thompson ne realizza 11 (seppur con 4/19 dal campo), esattamente come Wiggins, in una serata in cui Iguodala riposa e Green ne mette a referto 9.

Tra le fila di Boston, invece, l'unico che fa meglio rispetto a gara-1 è Jayson Tatum: 28 punti con 8/19 al tiro, 6 rimbalzi e 3 assist, con 6/9 dall'arco. Stavolta, però, mancano i due indiscussi protagonisti della prima sfida del Chase Center: Al Horford e Marcus Smart, infatti, realizzano soltanto due punti a testa contro i 26 e i 18 dell'esordio, mentre sono 17 per Jaylen Brown. Adesso, la serie si sposta al TD Garden di Boston, dove si disputeranno gara-3 e gara-4: i Celtics proveranno a vincere entrambi i match per tornare al Chase Center tre match point, mentre Golden State punterà a riprendersi il fattore campo.