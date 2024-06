Nba Finals: Boston vince anche Gara-2, Dallas ko 105-98

NBA FINALS

Nonostante un super Doncic (tripla doppia), vincono i Celtics: è 2-0 nella serie, che ora si sposta a in Texas

© Getty Images Gara-2 delle Nba Finals va ancora a Boston, che batte 105-98 Dallas sfruttando al meglio il fattore campo. Match più equilibrato rispetto al primo, dominato dai Celtics: Luka Doncic chiude in tripla doppia (32 punti, 11 rimbalzi e 11 assist), ma Jrue Holiday (26) e Jaylen Brown (21) regalano alla formazione di Mazzulla l'allungo nella fase centrale della sfida. La serie, sul 2-0, si sposta ora in Texas, in casa dei Mavericks.

Poche sorprese finora dopo le prime due sfide delle Nba Finals: Boston vince le sue partite interne e si porta sul 2-0, scaricando ulteriormente la pressione addosso a Dallas che, in gara-3 e gara-4, sarà chiamata a replicare. Intanto finisce 105-98 e stavolta c'è molto più equilibrio, ragion per cui questo successo vale di più. E questo grazie anche ai Mavericks, che partono forte trascinati da un Doncic capace di segnare 20 dei suoi 32 punti di fine serata in poco più di un parziale. I Celtics rispondono tuttavia con interpreti leggermente diversi: Jrue Holiday chiude in doppia doppia con 26 punti e 11 rimbalzi, mentre sono 21 per Brown ed entrambi risultano fondamentali per i padroni di casa che riescono ad allungare nel corso della parte centrale di gara. Boston arriva anche sul 75-63, ma gli ospiti risalgono e ci vuole una splendida stoppata di White nel finale (e sul 103-98) per evitare che la formazione di Kidd si riavvicini troppo. Di nuovo assente ingiustificato Kyrie Irving: 16 punti con 7/18 al tiro, mentre alla fine Luka Doncic chiuderà addirittura in tripla doppia con 32 punti, 11 rimbalzi e 11 assist. Adesso, la contesa si sposta a Dallas e il margine d'errore dei Mavericks è praticamente zero: c'è da evitare lo "sweep", il 4-0 in una serie, ma anche presentarsi al TD Garden sotto 3-1 complicherebbe le cose in maniera quasi definitiva.