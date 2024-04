Nba: Denver ko a San Antonio, vincono Okc e Minnesota

NBA

Nuggets battuti dagli Spurs: al primo posto a Ovest ci sono anche Thunder e Timberwolves. A Est, è lotta per l'ultima posizione per i playoff

© Getty Images Nella penultima giornata della Regular Season di Nba, San Antonio batte 121-120 Denver, che ora è prima con 56-25 di record insieme a Okc (125-107 rifilato a Milwaukee) e Minnesota (109-106 contro Atlanta). Ancora da decidere anche il sesto posto a Est: Philadelphia supera 125-113 Orlando ed è a 46-35 insieme ai Magic e a Indiana, ko 129-120 a Cleveland. Per il play-in a Ovest, vincono i Lakers e crollano Sacramento e Golden State.

SAN ANTONIO SPURS-DENVER NUGGETS 121-120

Brutta sconfitta per Denver, che non riesce a mantenere il primo posto ad Ovest: i Nuggets, infatti, perdono 121-120 a San Antonio, che trova una grande rimonta nell'ultimo quarto visto il 100-87 in favore dei campioni in carica. Super prestazione di Wembanyama che mette a referto 34 punti e 12 rimbalzi, non bastano i 22 con 12 assist di Jokic. I detentori del titolo chiuderanno a Memphis per cercare la vetta, mentre gli Spurs sfideranno Detroit per evitare l'ultimo posto a Ovest.

OKLAHOMA CITY THUNDER-MILWAUKEE BUCKS 125-107

Ad approfittare del ko di Denver è Okc, che batte 125-107 Milwaukee e sale a 56-25 di record. Decisivi un primo quarto da 69-52 e i 22 punti con 9 rimbalzi di Chet Holmgren, mentre non bastano i 18 di Middleton per i Bucks. Ancora senza Antetokounmpo, giocheranno l'ultima in casa di Orlando e il secondo posto è ora a rischio, visto che i Knicks vincono e sono a 49-32.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-ATLANTA HAWKS 109-106

Il terzetto in vetta a Ovest si completa con Minnesota, che si impone 109-106 su Atlanta dopo un match equilibrato e un decisivo ultimo periodo, visto che a fine terzo quarto è 80-80. I Timberwolves la vincono grazie ad un super Gobert che mette a referto 25 punti, 19 rimbalzi e 5 stoppate. Minnesota ospita Phoenix all'ultima giornata, mentre gli Hawks, già sicuri di dover disputare il play-in a Chicago, dosano le forze.

PHILADELPHIA 76ERS-ORLANDO MAGIC 125-113

L'altra grande lotta è quella per il sesto posto a Est, con Philadelphia che batte 125-113 Orlando e aggancia proprio i Magic. Finisce 125-113 grazie a un ottimo primo quarto dei Sixers, che ringraziano anche Embiid autore di 32 punti e 13 rimbalzi contro i 22+15 di Banchero. Il record, per entrambe, è lo stesso di Indiana: Philadelphia chiuderà con i Nets in casa, mentre Orlando ospiterà i Bucks.

CLEVELAND CAVALIERS-INDIANA PACERS 129-120

Indiana crolla in Ohio e si fa agganciare da Philadelphia e Orlando: Cleveland vince 129-120 e ufficializza la sua partecipazione ai playoff a. Est grazie alla doppia doppia da 29 punti e 13 rimbalzi di Allen, che trascina i suoi in avvio e nel finale. Inutili i 19 di Haliburton. I Cavs chiuderanno ancora in casa contro Charlotte, mentre i Pacers riceveranno Atlanta nella volata per i playoff a Est.

SACRAMENTO KINGS-PHOENIX SUNS 107-108

Da decidere anche il play-in a Ovest e in tal senso Phoenix ottiene una vittoria importantissima battendo 108-107 i Kings a Sacramento. I Suns sorridono grazie al 30-22 dell'ultimo quarto e ai 20 punti di Beal, mentre non bastano i 25 con 12 rimbalzi e 9 assist di Sabonis. La franchigia dell'Arizona è sicura almeno del settimo posto, mentre i Kings potrebbero disputare un play-in da dentro o fuori contro Golden State.

MEMPHIS GRIZZLIES-LOS ANGELES LAKERS 120-123

Chi approfitta del risultato sono i Lakers che, grazie soprattutto alla doppia doppia di Anthony Davis (36 punti e 14 rimbalzi) batte 123-120 Memphis e si prende momentaneamente l'ottavo posto: a oggi, giocherebbe contro Phoenix con in palio la sfida alla seconda della Regular Season. Sarà decisiva la sfida contro i Pelicans, mentre arriva un ko ininfluente per i Grizzlies, già sicuri del tredicesimo posto.

GOLDEN STATE WARRIORS-NEW ORLEANS PELICANS 109-114

Crolla anche Golden State, che al Chase Center cede 114-109 ai Pelicans. New Orleans resiste nel finale nonostante l'88-75 al termine del terzo quarto, con i Warriors che si aggrappano a Curry: 33 punti ma anche l'errore del possibile 112-112. La formazione di Kerr chiuderà in casa contro Utah, mentre New Orleans ospiterà i Lakers.

MIAMI HEAT-TORONTO RAPTORS 125-103

Playoff ancora possibile per Miami, che batte 125-103 Toronto e spera. Decisivi, per la vittoria contro i canadesi, i 22 punti di Jovic e i 20 di Jaquez, metnre non bastano i 35 con 11 rimbalzi di Barrett. I vicecampioni in carica hanno solo un modo per evitare il play-in: battere nuovamente i Raptors all'ultima giornata e sperare nelle sconfitte di due tra Orlando, Indiana e Philadelphia. Ipotesi complicata, ma non da scartare a priori.

NEW YORK KNICKS-BROOKLYN NETS 111-107

New York si prende l'ultimo Derby stagionale e, grazie a un terzo quarto da 30-13, batte 111-107 i Nets, restando oltretutto pienamente in corsa per il secondo posto a Est. Gran parte del merito va a Brunson, autore di 30 punti e 11 assist, mentre non bastano i 41 di Thomas, ma la stagione di Brooklyn è finita: mancano gli ultimi 48 minuti contro Philadelphia e l'undicesimo posto è ormai matematico. Ancora a New York contro Chicago, invece, i Knicks cercheranno il secondo posto.

DALLAS MAVERICKS-DETROIT PISTONS 89-107

Dallas perde 107-89 in casa contro Detroit e chiude quinta, cedendo il fattore casa ai Clippers nel primo turno dei playoff. I Mavericks tengono a riposo i big, con Doncic e Irving neanche in panchina. Il fanalino di coda a Est ne approfitta vincendo ogni periodo e allungando nella ripresa. All'ultima, i Pistons giocheranno a San Antonio, mentre la franchigia del Texas chiuderà in casa di Okc.

LOS ANGELES CLIPPERS-UTAH JAZZ 109-110

Sconfitta dunque ininfluente per i Clippers, che scendono in campo alla crypto.com Arena già consapevoli del quarto posto e del ko di Dallas. Spazio allora alle riserve e Utah ne approfitta per imporsi 110-109: i Jazz ringraziano Lofton Jr che sfiora la tripla doppia con 27 punti, 9 rimbalzi e 8 assist e si preparano a chiudere la Regular Season a San Francisco contro Golden State. I Clippers, invece, ospiteranno i Rockets continuando la preparazione in vista della serie contro i Mavericks.

BOSTON CELTICS-CHARLOTTE HORNETS 131-98

Boston torna alla vittoria e batte 131-98 gli Hornets impreziosendo il suo record. I Celtics dominano dall'inizio alla fine e allungano grazie al 39-19 del secondo periodo, chiudendo i conti con il 37-22 del terzo. Pritchard mette a referto 31 punti e 11 assist e, come tutti i giocatori della squadra con il miglior record di questa Nba, scalda i motori in vista del playoff, anche se dovrà attendere l'esito del play-in per capire chi sfiderà i Celtics. Charlotte, invece, non può andare oltre il tredicesimo posto a Est.

WASHINGTON WIZARDS-CHICAGO BULLS 127-129

Chicago si prepara al play-in contro Philadelphia battendo 129-127 i Wizards a Washington. Non bastano i 24 punti con 12 rimbalzi e 8 assist di Avdija: i padroni di casa, che chiuderanno l'anno a Boston, sono a 15-66 di record contro il 14-67 del fanalino di coda Detroit. Chicago, invece, centra il secondo successo: la sfida al Madison Square Garden contro i Knicks sarà l'ultima prima del play-in contro Atlanta.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-HOUSTON ROCKETS 107-116

Ormai fuori da tutto, Portland e Houston giocano solo per l'onore e i Rockets battono 116-107 i Blazers, che crollano nonostante i 30 punti di Henderson. Bene Thompson tra le fila degli ospiti: 17 con 15 rimbalzi. La franchigia del Texas, già fuori da tutto e ormai irrimediabilmente undicesima a Ovest, chiuderà la sua stagione a Los Angeles contro i Clippers. Portland, invece, avrà il match di Sacramento per evitare l'ultimo posto.