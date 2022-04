Nba: Denver ai playoff grazie a Jokic, Milwaukee è seconda

NBA

I Nuggets battono Memphis e costringono Minnesota a play-in, bene Toronto e Golden State

Denver aritmeticamente ai playoff grazie ai 35 punti di Nikola Jokic nel successo contro Memphis. A Minnesota, costretta ai play-in, non serve la vittoria su San Antonio con i 49 punti di Anthony Edwards. Milwaukee sale in seconda posizione aggiudicandosi lo scontro diretto contro Boston. Toronto consolida il quinto posto a Est battendo Philadelphia, mentre Golden State rafforza il terzo a Ovest superando i Lakers. Ok New Orleans e Charlotte. afp

DENVER NUGGETS-MEMPHIS GRIZZLIES 122-109

Nikola Jokic consente a Denver di qualificarsi per il sesto e ultimo posto per l’accesso ai playoff diretti, relegando così Minnesota ai play-in. Il candidato MVP dei Nuggets chiude con 35 punti, 16 rimbalzi, 6 assist e 4 recuperi una partita in cui tira 16/24 dal campo (andando solamente una volta in lunetta, per il consueto 2/2). Accanto alla solita partita del serbo, coach Malone può contare anche sui 22 punti di Aaron Gordon con 7/11 al tiro (e 3/5 da tre) e sui 16 a testa di Will Barton e Bones Hyland (quest’ultimo dalla panchina, con 4/5 dall’arco). Denver tira il 55% dal campo e il 40% dalla lunga distanza.



MINNESOTA TIMBERWOLVES-SAN ANTONIO SPURS 127-121

Minnesota deve quindi accontentarsi del settimo posto e della sfida play-in che l’aspetta per conquistare l’accesso ai playoff. I Timberwolves dominano contro San Antonio, toccano anche il +18 e portano a casa la terza vittoria nelle ultime quattro nonostante i 20 punti di Keldon Johnson e i 18 realizzati da Devin Vassell. Il protagonista assoluto del match è Anthony Edwads che fissa il suo nuovo massimo in carriera a 49 punti, tirando 16/28 dal campo e aggiungendo anche sei rimbalzi e otto assist. “Ho apprezzato tantissimo l’affetto della gente. È stata una serata fantastica”, ha detto a fine gara.



MILWAUKEE BUCKS-BOSTON CELTICS 127-121

Milwaukee supera Boston sia sul campo sia in classifica: il secondo posto a Est, da sigillare vincendo contro Detroit e Cleveland nelle ultime due sfide stagionali, è per ora suo. Merito dei 29 punti a testa per Giannis Antetokounmpo (che aggiunge anche 11 rimbalzi) e di Jrue Holiday, mentre sono 22 punti e nove passaggi vincenti per Khris Middleton. Sul fronte opposto, è Jaylen Brown il migliore in casa Celtics: 22 punti, 11 assist (massimo in carriera eguagliato) e 10 rimbalzi per lui. A pesare per gli ospiti sono state soprattutto le assenze di Al Horford e Jayson Tatum.



TORONTO RAPTORS-PHILADELPHIA 76ERS 119-114

Settimo successo nelle ultime otto partite per Toronto, che rafforza il quinto posto. Pascal Siakam chiude non solo con 37 punti, ma ci aggiunge anche una tripla doppia, condita da 12 assist e 11 rimbalzi. È la terza della sua carriera, giunta al termine di una gara da 14/28 dal campo, con 8/10 ai liberi (e 15 punti segnati nel solo terzo quarto) in un duello a distanza tutto camerunense contro il candidato MVP Joel Embiid (30 punti e 10 rimbalzi). Per i Raptors ci sono anche i 30 punti di Gary Trent Jr., letale dalla lunga distanza (5/8 da tre), chiudendo con 12/21 al tiro complessivo e aggiungendoci anche 5 rimbalzi e 3 assist.



GOLDEN STATE WARRIORS-LOS ANGELES LAKERS 128-112

Senza più motivazioni e senza LeBron James, Anthony Davis e Russell Westbrook in campo, i Lakers vengono facilmente sconfitti da una Golden State che invece è impegnata a difendere il terzo posto a Ovest dall’assalto di Dallas. Il migliore marcatore degli Warriors è Klay Thompson, che chiude con tanti punti quanti sono i minuti che passa in campo: 33. Il n°11 della formazione di San Francisco va bene anche dall’arco (6/10), per un’ottima serata generale di tiro (12/22) in cui aggiunge anche 4 rimbalzi e 4 assist. Golden State ha anche un Jordan Poole in doppia doppia con 19 punti e 11 assist e un Wiggins a quota 17.



NEW ORLEANS PELICANS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 127-94

Tutto estremamente facile per New Orleans, che consolida la propria nona posizione a Ovest battendo senza affanno Portland. I Pelicans si godono i 23 punti di CJ McCollum e i sei giocatori in doppia cifra (17 punti per Willie Hernangomez). Sprofondano invece sempre di più i Blazers, in una stagione da dimenticare dal punto di vista dei risultati ma con la speranza di potere ripartire anche attraverso il Draft di giugno: nona sconfitta consecutiva, con 20 punti di Drew Eubanks e poco altro da segnalare.



CHARLOTTE HORNETS-ORLANDO MAGIC 128-101

LaMelo Ball riporta alla vittoria Charlotte dopo due sconfitte di fila con una grande prestazione contro Orlando: 26 punti, nove assist e otto rimbalzi, con Terry Rozier che ne aggiunge 22 e consente così alla squadra di Michael Jordan di avvicinarsi a una gara di distanza da Brooklyn e Atlanta, che occupano in questo momento l’ottavo posto a Est. Finale nervoso di partita, con maxi-rissa e tre espulsioni: quelle di Robin Lopez e Admiral Schofield dei Magic e di Montrezl Harrell degli Hornets.