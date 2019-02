Nba, delusioni definitive

27/02/2019 di GABRIELE CATTANEO

Boston sta pagando anche lo stato d’incertezza di Kyrie Irving. L’ex Cleveland Cavs non è certo di restare anche il prossimo anno e ha espresso pubblicamente tutti i suoi dubbi. New York, gli stessi Lakers sono le squadre più ambite, quelle pronte a fargli la grande offerta. I Lakers invece stanno pagando il rifiuto dei Pelicans di cedere Antony Davis. Se New Orleans ha deciso di licenziare il GM che ha detto no, significa che l’offerta fatta da Magic Johnson era davvero allettante. Solo che si è trasformata in un boomerang. Perché molti ragazzi si sono sentiti messi in discussione e ora la paura prevale, anche in partite dove il pronostico pende tutto dalla parte di Lebron e compagni come contro proprio New Orleand e Memphis.



I Celtics hanno l’occasione di risollevarsi, di cambiare marcia nei play off, anche se avranno una testa di serie più bassa del previsto. Los Angeles invece deve compiere un’autentica impresa per rimontare San Antonio o i concittadini Clippers. I bookmakers credono poco alla rimonta, nonostante la presenza del prescelto che, se dovesse anticipare la fine della stagione, potrebbe rivedere tutti i suoi piani per il futuro.