Nba: Curry e Thompson trascinano Golden State, Minnesota passa a New York

BASKET

Gli Splash Brothers regalano il successo agli Warriors su Detroit, i Timberwolves sorridono nel finale in casa dei Knicks

Nella notte Nba, Golden State ritrova la vittoria e Steph Curry che, con 18 punti, contribuisce al successo per 102-86 degli Warriors su Detroit, con Klay Thompson miglior marcatore a quota 21. La squadra di Kerr resta seconda nella Western Conference dietro Phoenix. Sorride nel finale, invece, Minnesota: i Timberwolves passano 112-110 in casa dei New York Knicks grazie ad una giocata di Karl-Anthony Towns ad un minuto dalla fine.

GOLDEN STATE WARRIORS-DETROIT PISTONS 102-86

Tornano gli Splash Brothers e torna anche la vittoria per Golden State che, trascinata dai 39 punti combinati di Klay Thompson (21, miglior marcatore di gara con 6/13 al tiro) e Steph Curry (18 con 4/8 dall'arco), batte 102-86 Detroit in una partita chiusa già nel primo tempo. All'intervallo lungo, infatti, gli Warriors sono sul 66-38, ottengono il massimo vantaggio di 34 punti e si rilassano nel finale, consentendo ai Pistons di rendere un po' meno amaro il ko numero 33 in stagione. Tra gli uomini di Kerr spiccano anche Wiggins, che ne realizza 19, e un sempre più positivo Kuminga: il rookie è l'unico di Golden State in doppia doppia con 12 punti e 10 rimbalzi. Detroit, invece, non va oltre i 19 di McGruder e le doppie doppie di Diallo e Stewart, che ne mettono a referto rispettivamente 16 e 14 punti con 13 e 10 rimbalzi. Gli Warriors restano secondi ad Ovest con 32-12 di record contro il 34-9 di Phoenix: Detroit, invece, si conferma penultima nella Eastern Conference, nonché la seconda peggior squadra di tutta l'Nba per record, con la sola Orlando (8-37) ad aver fatto registrare finora numeri più bassi.

NEW YORK KNICKS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 110-112

Con una giocata di Karl-Anthony Towns nel finale, Minnesota si garantisce la vittoria per 112-110 in casa dei Knicks. Secondo successo di fila per i Timberwolves che arriva in rimonta, visto che gli ospiti sprecano i 10 punti di vantaggio di metà gara (61-51) nel terzo quarto, nel quale New York trova un clamoroso +15 (40-25). Il ribaltone si concretizza con un gioco da 3 punti a 30 secondi dalla fine di Towns, che chiude con 20 punti, mentre quelli di "Ant-Man" sono alla fine 21 con 8/17 al tiro. In doppia cifra anche D'Angelo Russell (17), Nowell (14) e Beasley (10). Non bastano, invece, i 27 con 5/10 dall'arco di Fournier. Il francese, così come un Randle a quota 21 e ad un rimbalzo ed un assist dalla tripla doppia e un Kemba Walker che chiude con 17, non riescono ad evitare un ko che fa scivolare i Knicks fuori dalla zona play-in della Eastern Conference: 22-23 contro il 23-22 di Boston.