Nba: Cleveland torna alla vittoria, sorridono Bucks e Warriors

Reduce da tre successi di fila, New York infligge la quinta sconfitta consecutiva a Phoenix, protagonista di un momento davvero negativo. Costretti a rinunciare ancora a Kevin Durant, i Suns cadono 138-122 al Footprint Center, dove i Knicks mostrano i muscoli fin da subito. New York passa infatti in vantaggio sul 6-3 e ci resta poi fino alla fine. I ragazzi di Thibodeau mantengono un gap in doppia cifra per tutto il match, non concedendo mai ai Suns il minimo spiraglio per pensare a una rimonta. Towns chiude con 34 punti e 10 rimbalzi, mentre Brunson con 36 punti e 10 assist. Il solo Booker (33 punti) non può nulla contro un quintetto di partenza dei Knicks che vede ogni suo interprete superare la doppia cifra di punti a fine match. New York resta così al quarto posto a Est, con un record di 9-6. Phoenix rimane invece al sesto posto a Ovest con 9 vinte e 7 perse.