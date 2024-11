Nba: Cleveland resta a punteggio pieno, crisi per Philadelphia e Milwaukee

CLEVELAND CAVALIERS-GOLDEN STATE WARRIORS 136-117

Non si ferma più la marcia dei Cleveland Cavaliers, che restano imbattuti ottenendo la decima vittoria in dieci gare della regular season Nba e superano Golden State: i Warriors non sono tali, nella notte italiana, e cadono con un perentorio 136-117. La gara di fatto si chiude nei primi due quarti: +17 dopo il primo periodo e +41 al riposo per Cleveland, che coi suoi 83 punti "doppia" i rivali. Da qui in poi è pura gestione per la capolista incontrastata dell'Eastern Conference, che vive un lungo e blando allenamento. Nelle fila di Golden State solo Kuminga (21) è in serata, sottotono sia Curry (12) che Hield (3) con qualche sprazzo da Podziemski (14). Di tutt'altra caratura la gara dei Cavs, che beneficiano dei 27 punti di Darius Garland (6/11 da tre) e dei 23 di Mobley, che precedono Jerome (20) e Okoro (16). Parziale passo falso di Mitchell, che tira 4/13 dal campo e realizza solo 12 punti, ma la squadra non ne risente. Dieci vittorie e zero ko per i Cavaliers, mentre Golden State è terza a Ovest (7-2).