Nba: Cleveland e Okc ancora imbattute, vincono Boston e i Lakers

I liberi di Gobert, la tripla a 2" dalla sirena fallita da Jokic: Denver-Minnesota non va all'overtime per questione di centimetri, con i Timberwolves che vincono 119-116. Partita equilibrata per tutta la durata della partita, con i quattro parziali che non vedono mai dominare una squadra: +4 per Minnesota (33-29), poi il 31-28 dell'ultimo periodo in favore dei campioni del 2023. I Nuggets sono tutti nei 31 di Gordon e nei 26 di Jokic e Porter Jr, mentre il migliore tra le fila di Minnesota è Edwards, a quota 29, mentre sono 23 per Randle e 17 con 14 rimbalzi per Gobert.