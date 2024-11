Nba: Cleveland è imbattibile, vincono i Clippers

CLEVELAND CAVALIERS-BROOKLYN NETS 105-100

E sono 11 su 11: Cleveland si conferma imbattibile in questo avvio di Regular Season e migliora ulteriormente quella che è già la partenza record di sempre per la franchigia dell'Ohio. L'ennesima vittima è Brooklyn, che tuttavia spaventa i Cavs dato che a 12 minuti dalla fine è avanti 82-70. Il 35-18 dell'ultimo quarto consente però ai padroni di casa di mantenere immacolato il percorso. Merito di tre giocatori con almeno 20 punti: Mobley (23 con 16 rimbalzi e 10/11 al tiro), Mitchell (22) e Garland (20), mentre per i Nets si rivela inutile il quintetto titolare tutto in doppia cifra (23 per Johnson e 22 per Thomas e Schröder), visto che poi dalla panchina arrivano soltanto 13 punti. Per Brooklyn è il sesto ko in dieci partite.