Nba: Chris Paul trascina Phoenix in gara-1

Le Finals partono nel migliore dei modi per i Suns, che superano in casa Milwaukee. Match in chiaroscuro per Antetokounmpo

Phoenix surclassa letteralmente Milwaukee in gara-1 delle Nba Finals, nonostante i Bucks avessero ritrovato in extremis la loro star, Giannis Antetokounmpo. I Suns s’impongono con un netto 118-105. Le due squadre rimangono ben contatto durante i primi due quarti, ma sul finire del secondo quarto, grazie a 5 punti consecutivi di Mikal Bridges, i Suns scappano sul +8. Al ritorno in campo dall’intervallo lungo, Phoenix riesce a dilagare: Chris Paul prende in mano la situazione e, ben supportato da Ayton e Bridges, consente ai propri compagni di squadra di toccare addirittura il +20 sul 90-70. Nell’ultimo periodo, i Bucks ricuciono buona parte del divario e si riportano a -7. Paul e Booker, però, salgono nuovamente in cattedra e respingono l’assalto degli avversari.

Chris Paul è il trascinatore assoluto dei padroni di casa, autore di una prova da 32 punti e 9 assist; un gigantesco DeAndre Ayton sforna una doppia doppia da 22 punti e 19 rimbalzi. Un contributo importantissimo, inoltre, arriva anche da Devin Booker, il quale ne mette 27 con 8/21 dal campo. Tra le file di Milwaukee, invece, si segnalano i 29 punti di Khris Middleton e la doppia doppia da 20 punti e 17 rimbalzi di Antetokounmpo. Il greco, partito forte nel primo quarto, appare meno energico e non troppo a suo agio nella ripresa. La delusione di serata, comunque, è indubbiamente Jrue Holiday. La point guard dei Bucks segna appena 10 punti, sbagliando 10 tiri su 14 tentati: il duello con Paul è nettamente perso. Phoenix trionfa così in modo a dir poco convincente e ora può guardare con rinnovata fiducia a gara-2, che si terrà tra due giorni sempre in Arizona.