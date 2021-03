NBA, chiuso il mercato: Melli passa ai Dallas Mavericks

La prima trade non si scorda mai. Il mercato NBA si è concluso e, a un anno e mezzo dal suo arrivo nella Lega durante la off-season 2019, Nicolò Melli cambia squadra. Il numero 20 azzurro, che in questa stagione ha trovato poco spazio nelle rotazioni di coach Van Gundy lascia i Pelicans e la Louisiana per trasferirsi a Dallas insieme a JJ Redick, anche lui finito ai margini a New Orleans. I Mavericks erano dunque un’occasione da non lasciarsi scappare per Melli, che giocherà con Luka Doncic in una franchigia che ha ambizioni di titolo. Ai Pelicans arrivano James Johnson, Wes Iwundu e una scelta al secondo giro al Draft.

Getty Images