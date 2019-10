Nba, caos a Philadelphia: la rissa tra Embiid e Towns prosegue sui social

NBA

“Grande vittoria di squadra!!! Sono cresciuto in mezzo ai leoni e un gatto (cat in inglese, chiaro riferimento a “KAT”, l’acronimo di Towns) ha cercato di saltarmi addosso stasera" ha scritto Embiid su Twitter insieme a 'LMAO' (letteralmente laughing my ass off, ovvero “ridere fino a perdere il fondoschiena”, ndr.). "E poi ha usato sua mamma per farmi il dito medio con entrambe le mani. Roba seria!” ha aggiunto il centro di Philadelphia, che ha usato gli hashtag #FightNight (termine usato per gli incontri di boxe) e #IAintNoBitch (non sono uno str...o).

La replica di Towns non si è fatta attendere: un breve tweet in cui riprende due frasi dell'avversario (cresciuto in mezzo ai leoni e non sono uno str...o), accompagnato però da foto che ritraggono il lungo dei Sixers in lacrime dopo l’eliminazione dei suoi Sixers ai playoff dello scorso anno. Il tutto condito da emoji di un cappellino e di un pagliaccio. La posizione del post? "All Bark & No Bite", traducibile con "can che abbaia non morde".

Finita qui? Manco a dirlo: "Quel tizio che fa finta di fare il duro non la dà a bere a nessuno" ha risposto Embiid. "Tutti sanno chi sei.... e anche tu sai che cosa sei sempre stato: una femminuccia (dillo ad alta voce così ti sentono anche quelli in fondo). Ti rompo il c..o da sempre e per favore, fai i playoff prima di parlare. Lo sanno tutti che con te faccio quello che voglio".

