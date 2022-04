Nba: Boston vola alle semifinali di Conference, Philadelphia nei guai

BASKET

I Celtics fanno 4 su 4 contro Brooklyn e avanzano al secondo turno dei playoff. I Sixers ora rischiano di subire la rimonta da Toronto, ok Dallas

Boston chiude i conti in gara-4 e accede al secondo turno dei playoff di Nba: a Brooklyn, che termina così la propria stagione, non bastano per niente i 39 punti di Kevin Durant. Toronto mette in difficoltà Philadelphia perché riporta la serie in Canada per gara-6 con la possibilità di pareggiare. Dallas travolge Utah (ora sul 3-2) grazie ai 33 punti di Luka Doncic, con i Jazz che devono anche fare i conti con un infortunio di Donovan Mitchell. Getty Images

BROOKLYN NETS-BOSTON CELTICS 112-116

Brooklyn, pur provandoci fino all’ultimo, è fuori dalla stagione di Nba. La serie viene abilmente chiusa da Boston già in gara-4 nonostante l’uscita per sei falli di Jayson Tatum. I Nets, dal -15 di fine terzo quarto, riescono al massimo a riportarsi a -1 a 88 secondi dalla fine, per poi cedere. Kevin Durant chiude con 39 punti, 7 rimbalzi e 9 assist in 46 minuti e 39 secondi di gioco. Tuttavia la stella dei Nets tira con il 42% dal campo (13/31 di cui 3/11 da tre punti) e sbaglia l’unico tiro libero di serata (10/11) nel momento più importante. Insieme a lui ci sono 23 punti per Seth Curry e 20 per Kyrie Irving, ma senza incidere. I Celtics trionfano e volano alle semifinali di Conference con pieno merito. Marcus Smart è autore di 20 punti e 11 assist per accompagnare i 22 di Jaylen Brown e i 29 di Jayson Tatum, assoluto dominatore della serie insieme alla difesa architettata dalla panchina dei Celtics. E al prossimo turno, Boston avrà ancora il fattore campo.

PHILADELPHIA 76ERS-TORONTO RAPTORS 88-103

Per la seconda partita consecutiva Philadelphia è superata nettamente da Toronto e ora è costretta a tornare in Canada con la serie sul 3-2: colpa di un pessimo primo tempo (10 palle perse, 35% al tiro, 12-0 di parziale Raptors per aprire il secondo quarto) nonché di una prestazione decisamente sottotono di Joel Embiid, in difficoltà con il pollice rotto e anche stanco dal punto di vista fisico. 20 punti, 11 rimbalzi e 4 assist per lui, ma anche solo 0/4 dalla lunga distanza in 40 minuti. Decisamente peggio James Harden, che chiude con 15 e 7 assist, ma con solo 4/11 al tiro in un quintetto tutto in doppia cifra, seppur inefficace. Senza Fred VanVleet, i Raptor si si affidano a un Pascal Siakam da 23 punti e 10 rimbalzi e ad altri quattro giocatori in doppia cifra (Achiuwa 17, Anunoby e Trent Jr. 16, Barnes 12) per controllare un match in cui non sono mai stati in svantaggio dopo i primi minuti, toccando anche il +19.

DALLAS MAVERICKS-UTAH JAZZ 102-77

Dallas travolge Utah in gara-5 e le rifila la sconfitta più pesante della serie, capitalizzando su un parziale di 22-4 nel secondo quarto e scavallando il +30 già nel terzo periodo: la serie è ora sul 3-2 per i Mavericks. A Luka Doncic bastano meno di 33 minuti per mantenere la sua media di 33 punti ai playoff, a cui aggiunge anche 13 rimbalzi e 5 assist, tirando col 50% dal campo (11/22). Insieme a lui ci sono i 24 punti di Jalen Brunson e i 13 di Dorian Finney-Smith, protagonista di una rissa nel finale di gara. Dopo una partita incolore da appena 9 punti in 31 minuti e mezzo, Donovan Mitchell è uscito dal campo tenendosi la gamba sinistra, facendo sospettare un infortunio muscolare che potrebbe compromettere ulteriormente la serie di Utah. L’unico a salvarsi in attacco è Jordan Clarkson con 20 punti dalla panchina, mentre un solo altro giocatore in doppia cifra è Rudy Gobert, con 17 punti e 11 rimbalzi. Gara-6 è già senza possibilità di appello per i Jazz.