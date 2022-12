Nba: Boston vince ancora, riscatto per Memphis

NBA

I Celtics superano i Clippers, i Grizzlies passano a Toronto. Dallas batte Houston, Cleveland ko in Indiana

© Getty Images La notte Nba vede Boston ottenere il quarto successo di fila grazie al 116-110 contro i Clippers. Si riscatta Memphis, che passa 119-106 in casa di Toronto. Ennesima tripla doppia di Doncic (35 punti con 12 rimbalzi e 13 assist) e vittoria per 129-114 di Dallas contro Houston, mentre Cleveland perde 135-126 in Indiana contro i Pacers. Charlotte e San Antonio, infine, superano rispettivamente Okc (121-113) e i Knicks (122-115).

BOSTON CELTICS-LOS ANGELES CLIPPERS 116-110

Boston si conferma in testa alla Eastern Conference grazie al 116-110 del TD Garden contro i Clippers. I Celtics si presentano all'ultimo quarto sotto di un punto (85-84), ma riescono ad imporsi grazie al 32-25 dell'ultimo periodo. Fondamentali i 29 punti messi a referto sia da Jaylen Brown che da Jayson Tatum, che aggiunge 11 rimbalzi chiudendo quindi in doppia doppia. Inutili, invece, i 26 di Kawhi Leonard e i 24 di Paul George per Los Angeles. Ad Ovest, la formazione di Lue è ora a 21-16 di record, che vale il quarto posto, ma Phoenix e Dallas, entrambe a 20-16, sono a portata di aggancio. Ad Est, invece, Boston è sempre prima (26-10).

TORONTO RAPTORS-MEMPHIS GRIZZLIES 106-119

Dopo due ko di fila, Memphis si riscatta e passa 119-106 in casa di Toronto. In Canada, decisivo il primo tempo, chiuso sul 57-43 in favore dei Grizzlies, che riescono a gestire nella ripresa presentandosi all'ultimo quarto sul +18 (93-75). A trascinare gli ospiti sono proprio il canadese Dillon Brooks (25 punti con 7/14 dal campo) e Ja Morant, in doppia doppia a quota 19 con 17 assist. Non bastano, invece, i 25 con 10 rimbalzi di Siakam e i 20 di Trent, che mette a referto 5 triple, visto che dalla parte di Memphis c'è anche la super doppia doppia (14 con 17 rimbalzi) di Adams, uno dei sei giocatori in doppia cifra per i Grizzlies, sempre terzi ad Ovest (21-13). I Raptors, invece, ad Est sono a quota 15-20, vicini alla zona play-in.

DALLAS MAVERICKS-HOUSTON ROCKETS 129-114

Dopo la sua serata da record contro i Knicks, Luka Doncic si ripete e mette a referto un'altra incredibile tripla doppia nel 129-114 di Dallas su Houston. Sono 35 punti, 12 rimbalzi e 13 assist con 11/21 dal campo e 4/9 dall'arco per lo sloveno, fondamentale per un successo che matura nei primi 36 minuti. I Mavericks si presentano infatti all'ultimo periodo sul +20 (99-79). Per i padroni di casa ci sono anche i 21 punti di Wood, mentre ai Rockets non bastano i 23 di Green. Per Dallas è la quinta vittoria di fila, che vale la conferma della zona playoff con 20-16, stesso record di Phoenix. Houston è sempre più ultima con 10-25.

INDIANA PACERS-CLEVELAND CAVALIERS 135-126

Vittoria da record per Indiana su Cleveland: il match vinto 135-126 dai Pacers sui Cavs, infatti, si apre con la tripla dopo 3 secondi di Buddy Hield, la più veloce di sempre nella storia dell'Nba. Sono lo stesso Hield (25 punti con 10/14 al tiro) e Tyrese Haliburton (29 con 9 assist e un favoloso 6/8 dall'arco) a trascinare i padroni di casa, che rimontano il -5 del primo quarto e tengono a distanza nel finale la franchigia dell'Ohio, che crolla nonostante i 28 di Donovan Mitchell. Nella Eastern Conference, i Cavs sono al terzo ko di fila ma restano quarti con 22-14 di record contro il 19-17 di Indiana, al quarto successo nelle ultime cinque partite.

CHARLOTTE HORNETS-OKLAHOMA CITY THUNDER 121-113

Torna alla vittoria Charlotte, che dopo due ko batte 121-113 Okc. La sfida tra Shai Gilgeous-Alexandere e LaMelo Ball va alla stella degli Hornets, che sfiora la tripla doppia mettendo a referto 27 punti, 10 rimbalzi e 9 assist con 9/15 dal campo contro i 28 del canadese. Anche Washington (25) contribuisce ad un successo che gli Hornets certificano nell'ultimo quarto: da +1 (85-84) al 121-113 finale. Con questa vittoria, la decima stagionale, Charlotte resta penultima ad Est con 10-26 di record, mentre Okc incassa il ko numero 20 e si allontana dalla zona play-in.

SAN ANTONIO SPURS-NEW YORK KNICKS 122-115

San Antonio vince 122-115 in casa contro i Knicks, partendo subito forte (38-29) e presentandosi all'intervallo lungo avanti di 11 punti (64-53). Julius Randle e Immanuel Quickley, autori rispettivamente di 41 (più 11 rimbalzi) e 36 punti, non salvano New York, visto che solo Fournier (11) chiude in doppia cifra. Popovich, invece, sorride grazie ai 30 punti di Johnson, ai 23 di Langford, ai 13 di Jones e ai 12 di Sochan. Gli Spurs restano penultimi ad Ovest con 12-23 di record, mentre nella Eastern Conference i Knicks scivolano all'ottavo posto dopo il quinto ko consecutivo: il record è ora in parità (18-18).