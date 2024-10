Nba: Boston vince ancora, primo successo per Dallas

WASHINGTON WIZARDS-BOSTON CELTICS 102-122

Dopo la roboante vittoria al TD Garden contro i Knicks, Boston centra anche il primo successo esterno dominando 122-102 e facendo due su due in Regular Season. Dopo un primo quarto equilibrato (33-32 per i campioni in carica), la squadra di Mazzulla dilaga nella parte centrale di gara: avanti di 10 (64-54) all'intervallo, rifila un +15 ai Wizards volando sul +25 (98-73) a 12 minuti dalla fine, col massimo vantaggio di 32 punti (113-81). Sono ancora Jalen Brown e Jason Tatum a trascinare i detentori del titolo: 27 punti per l'Mvp delle scorse Finals, 25 con 11 rimbalzi per il secondo, con Pritchard (15) e Queta (12) incisivi dalla panchina. A Washington non bastano i 26 di Jordan Poole e i 18 di Valanciunas, non nel quintetto titolare. Per i padroni di casa era il debutto: subito un ko.