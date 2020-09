Nba: Boston ribalta Miami, serie riaperta

NBA

L’orgoglio dei Celtics impedisce agli Heat di poter accedere alle Finals Nba già in gara-5. Nella bolla di Orlando, Boston ribalta 121-108 la formazione di coach Spoelstra, che era andata avanti di 12 lunghezze: Jayson Tatum (31 punti per lui) si carica i compagni sulle spalle nel momento cruciale del match e della serie, che ora è 3-2 a favore di Miami. Niente da fare per Dragic e compagni. Nella notte tra domenica e lunedì si andrà a gara-6.

Non si può ancora mettere il punto conclusivo nella finale della Eastern Conference. I Celtics ottengono in gara-5 un importantissimo successo in rimonta dopo avere visto il precipizio nel secondo quarto, sotto di 12 punti. Dopo aver chiuso il primo tempo a -7 (51-58), la squadra allenata da Brad Stevens piazza un parziale di 13-0 a inizio terzo quarto, ottiene il vantaggio e continua a spingere sull’acceleratore fino a toccare anche il +12: un colpo che Miami non riesce minimamente ad assorbire. Finisce 121-108 a favore di Boston, che accorcia le distanze nella serie playoff Nba: 3-2.

Il volto della grande rimonta biancoverde è rappresentato da un sempre più maturo Jayson Tatum, scatenato a inizio ripresa quando Boston approfitta dei nove possessi consecutivi di Miami senza canestri (la striscia negativa più lunga della serie per gli Heat). Per il numero 0 di Boston il tabellino dice 31 punti, 10 rimbalzi e 6 assist. Al suo fianco è eccellente anche la prestazione di Jaylen Brown, che timbra 28 punti (con 12/23 dal campo) e 8 rimbalzi. Molto bene anche Daniel Theis, autore di una pesante doppia doppia da 15 punti e 13 rimbalzi.

Gli Heat sono invece irriconoscibili nella ripresa, in quella che probabilmente è la peggior frazione di questi playoff per gli Miami. L’unico a salvarsi nel secondo tempo è Goran Dragic, che segna 13 dei suoi 23 punti nel solo terzo quarto e prova a tenere in vita una squadra condannata dai troppi passaggi a vuoto in attacco che alimentano l’attacco dei Celtics. Male dopo l’intervallo lungo Jimmy Butler e Bam Adebayo, rispettivamente a quota 17 e 13 punti. Nella notte tra domenica e lunedì andrà in scena gara-6.