Nba: Boston passa a Miami, Okc batte Sacramento  

NBA

Tatum trascina i Celtics che superano 110-106 gli Heat, i Thunder stendono 127-113 i Kings

© Getty Images Solo due match nella notte Nba, che lascia spazio al Super Bowl: vittorie per Boston e Okc, che si impongono rispettivamente su Miami (110-106) e Sacramento (127-113). In Florida, Tatum va a un assist dalla tripla doppia mettendo a referto 26 punti e 10 rimbalzi, aiutando i Celtics a confermarsi primi nella Eastern Conference. Gilgeous-Alexander, invece, ne realizza 38 e consente ai Thunder di tornare a vincere dopo due ko di fila.

MIAMI HEAT-BOSTON CELTICS 106-110

Prima che l'attenzione di tutti gli Stati Uniti si sposti su Las Vegas e il Super Bowl vinto da Kansas City, in Nba Boston batte 110-106 i vicecampioni in carica di Miami, confermandosi stabilmente prima nella Eastern Conference. I Celtics partono meglio e chiudono sul +9 (59-50) il primo tempo, ma soprattutto nel finale riescono a respingere l'assalto degli Heat che provano ad affidarsi a Bam Adebayo, che chiude con 22 punti e 13 rimbalzi, e a Tyler Herro (24). Ad un assist dalla tripla doppia, invece, Jayson Tatum, che mette a referto 26 punti e 10 rimbalzi. Vittoria fondamentale per Boston, che migliora ulteriormente il suo record ora composto da 41 vittorie e 12 sconfitte. Gli Heat, invece, scivolano all'ottavo posto (28-25) e si staccano da Orlando.

OKLAHOMA CITY THUNDER-SACRAMENTO KINGS 127-113

Dopo due sconfitte di fila, Okc torna a vincere e lo fa imponendosi 127-113 su Sacramento. E i Thunder mettono le cose in chiaro già nel primo tempo, al termine del quale il vantaggio è di 10 punti (67-57). Il 33-26 del terzo quarto permette ai padroni di casa di ipotecare con 12 minuti d'anticipo un successo che vale il ritorno al terzo posto nella Western Conference con 36-17 di record, lo stesso dei campioni in carica di Denver. A garantire il successo ad Okc sono Gilgeous-Alexander e Williams, che mettono a referto rispettivamente 38 e 32 punti realizzando 70 dei 127 punti complessivi di squadra. Ennesima tripla doppia per Sabonis, che ne realizza 21 con 14 assist e 11 rimbalzi, ma non basta: Sacramento non riesce a prendersi il sesto posto che ad oggi potrebbe valere la partecipazione diretta ai playoff.