Nba: Boston ko a Natale, LeBron batte Curry

NEW YORK KNICKS-SAN ANTONIO SPURS 117-114

Al Madison Square Garden la festa di Natale se l'assicurano i Knicks, che vincono 117-114 contro gli Spurs di Wembanyama. Il francese gioca una partita incredibile, chiudendo con 42 punti, 18 rimbalzi e 4 stoppate, ma non riesce ad evitare la sconfitta. New York fa festa grazie soprattutto al 37-25 del terzo periodo e ai 41 punti di Bridges, che con i suoi liberi contribuisce al +6 a un minuto dalla fine. La tripla di Chris Paul rimette in discussione tutto, ma la squadra di San Antonio non riesce nemmeno a costruirsi la possibilità del 117-117. Con questa vittoria, i Knicks salgono a 20-10 di record, avvicinandosi al secondo posto a Est occupato dai Celtics. Gli Spurs hanno invece il record in perfetta parità: 15-15, come Phoenix che però ha 28 partite. La squadra del Texas è comunque in zona play-in.