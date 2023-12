Nba: Boston e Sacramento ko nei quarti dell'In-Season Tournament, passano Indiana e i Pelicans

NBA

New Orleans e i Pacers sono le prime semifinaliste della Nba Cup e aspettano le loro sfidanti

© Getty Images I quarti dell'In-Season Tournament dell'Nba riservano subito emozioni e sorprese. I Boston Celtics perdono infatti la possibilità di giocarsi il titolo nel terzo periodo, venendo sconfitti 122-112 dagli Indiana Pacers, sesta forza dell'Eastern Conference: decisiva la tripla doppia di Haliburton da 26 punti, 10 rimbalzi e 13 assist. Out anche Sacramento: ai Kings non basta Sabonis, passano i Pelicans. Stanotte si definiranno le semifinali.

INDIANA PACERS-BOSTON CELTICS 122-112

Il primo quarto di finale dell'Nba Cup, l'In-Season Tournament della lega, non delude le attese e fornisce continui ribaltoni. I Boston Celtics sembrano in pieno controllo quando si portano sul +7 a metà gara (55-48), ma vengono sorpassati con un parziale di 37-23 nel terzo quarto e sono incapaci di sorpassare gli Indiana Pacers, che vincono 122-112 contenendoli nell'ultimo e decisivo quarto. Saranno dunque questi ultimi, la sesta forza dell'Eastern Conference (11-8), a giocarsi la semifinale contro la vincitrice della sfida tra i New York Knicks e i Milwaukee Bucks, dopo aver eliminato la capolista (15-5). Il trascinatore dei Pacers è Tyrese Haliburton, che questa gara non avrebbe neanche dovuto giocarla per un problema fisico e infatti fatica nei primissimi minuti. Nella ripresa il gioiello di Indiana ingrana e vola in tripla doppia, segnando le due triple che chiudono la gara: 26 punti, 10 rimbalzi e 13 assist per lui, che precede Hield (21) e Turner (17) in una squadra che porta sette giocatori in doppia cifra, con Nesmith (14) decisivo per la fuga nell'ultimo quarto. A differenza dei Celtics, infatti, Indiana ha una panchina profonda e la sfrutta per chiudere e definire la meritata vittoria. Boston, priva di Porzingis, chiede troppo alle sue stelle: Tatum e Brown mettono sì a referto 32 e 30 punti, col primo in doppia doppia grazie a 12 rimbalzi e 6 assist, ma arrivano sfibrati nel momento clou. Prova ne è il misero 29.1% da tre della capolista dell'Eastern Conference, che osserverà le semifinali da casa. Avanzano gli Indiana Pacers, che stanotte conosceranno la loro avversaria.

SACRAMENTO KINGS-NEW ORLEANS PELICANS 117-127

Anche l'altro quarto dell'In-Season Tournament dell'Nba regala emozioni e colpi di scena, con l'eliminazione della squadra favorita. I Sacramento Kings partono bene, ma si fanno superare nel secondo quarto e chiudono sul -8 a metà gara (61-69), non riuscendo mai a ricucire lo strappo operato dai rivali e tirando solo al 44.7% dal campo. Non basta un ottimo Domantas Sabonis, che mette a referto una tripla doppia ed è il "porto sicuro" dell'affannosa manovra dei Kings: sono 26 i punti del lituano, che completa il tutto con 13 rimbalzi e 10 assist e un ragguardevole 8/12 dal campo. La sua prova e quelle di Gordon (30) e Monk (21) non bastano però per evitare la bruciante sconfitta per 127-117. I Pelicans disputano un'ottima prova di squadra, resistendo in difesa e colpendo al momento giusto, con sei giocatori in doppia cifra. L'uomo decisivo per l'ottava forza della Western Conference (12-10) è Brandon Ingram, che chiude con 30 punti e un totale di 8 rimbalzi e 6 assist. Al suo fianco un ottimo supporting cast, guidato da Herbert Jones (23) e rifinito dalle buone prove di Valanciunas (18), McCollum (17) e Trey Murphy (16): un terzetto che fa dimenticare la serataccia di Zion Williamson, pressochè inesistente nel pitturato e fermo a dieci punti, ed è decisivo per la vittoria. Passano dunque i Pelicans, che stanotte scopriranno la loro rivale: sfideranno la vincente del match tra i Los Angeles Lakers e i Phoenix Suns. Nulla da fare per i Kings: la quinta forza a Ovest (11-8) guarderà le semifinali e la finale della Nba Cup da casa.