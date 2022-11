Basket, Nba: Atlanta e Indiana vincono sulla sirena, Utah espugna Portland e allunga a Ovest

BASKET NBA

Successi all’ultimo respiro per Hawks e Pacers contro Toronto e Orlando, Jazz primi in classifica, i Clippers dilagano su San Antonio

© Getty Images Due vittorie da brividi nella notte Nba. Protagoniste Atlanta, che supera sulla sirena Toronto 124-122 grazie al canestro di Griffin, e Indiana che passa 114-113 nel finale su Orlando ancora senza Banchero. Breve apparizione di Fontecchio nel successo 113-118 di Utah a Portland nel match di alta classifica a Ovest, Jazz sempre al comando. Colpo esterno anche di Minnesota a Philadelphia, devastanti Clippers nel 119-97 a San Antonio in crisi.

ATLANTA HAWKS-TORONTO RAPTORS 124-122

Servono i supplementari ad Atlanta per avere la meglio di Toronto e volare così al terzo posto a Est. Ottima prova di Young con 33 punti e 12 assist, non bastano ai Raptors i 28 di Barnes (con 11 rimbalzi e 9 assist) e i 27 di Anunoby. Ospiti che scappano a +9 a metà ultimo quarto ma la rimonta di Atlanta porta il match all’overtime, qui sono i padroni di casa a spuntarla a quattro secondi dalla sirena con una super giocata firmata Young-Griffin.

INDIANA PACERS-ORLANDO MAGIC 114-113

Orlando comanda fino a metà terzo quarto, poi subisce la rimonta di Indiana e il controsorpasso con un parziale devastante di 13 punti a 2. E’ punto a punto nel finale fino ai tiri liberi decisivi di Nesmith a pochi secondi dalla sirena. Ancora assente Banchero, per Orlando ci provano Wagner e Bol mentre è Haliburton il migliore dei Pacers (alla quarta vittoria di fila).

PHILADELPHIA 76ERS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 109-112

Philadelphia cade in casa nonostante Embiid (32 punti e 9 rimbalzi) e Milton (27 trasformazioni), a Minnesota bastano i 25 di Edwards. Per i Timberwolves terza vittoria di fila, 76ers al primo ko dopo tre successi. Gli ospiti dilagano fino al +20 nel secondo quarto, sembra fatta ma nel finale la rimonta dei padroni di casa porta Phila addirittura a -1: il recupero però non si concretizza e Minnesota esulta col brivido.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-UTAH JAZZ 113-118

Beasley, Clarkson e Markkanen (rispettivamente 29, 28 e 23 punti) sono il tris d’assi che porta Utah a rafforzare il primo posto a Ovest, conquistando il match di alta classifica proprio con Portland (che però ha due partite in meno). Sembra tutto facile quando i Trail Blazers si portano a +12 in avvio di match, a cavallo dell’intervallo lungo però un parziale di 24 punti a 7 consegna ai Jazz la rimonta. Paura nel finale con il controsorpasso Portland, ma Utah accelera di nuovo salvandosi. Scampoli di partita per Fontecchio con 3 punti.

LOS ANGELES CLIPPERS-SAN ANTONIO SPURS 119-97

Dilagano i Clippers con Powell, George e Jackson: per Los Angeles arriva la terza vittoria nelle ultime quattro mentre San Antonio è al quarto ko consecutivo. Partita senza storia con i Clippers sempre avanti e sempre in controllo con una progressione fino al +29 nell’ultimo quarto, Spurs in balìa degli avversari dalla palla a due fino alla sirena.