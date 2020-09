Nba: altra clamorosa rimonta dei Nuggets, Clippers eliminati

BASKET

Incredibile impresa dei Denver Nuggets, che s’impongono 104-89 in gara-7 contro i Los Angeles Clippers e volano alle finali di Conference. Grazie a una spettacolare tripla doppia di Nikola Jokic e un Jamal Murray autore di 40 punti, la squadra di Mike Malone (sotto 3-1 nella serie) compie un’altra rimonta dal -12 ed elimina LA. Comincia bene la serie Miami nella finale a Est: Boston battuta all’overtime 117-114 grazie a Butler e Adebayo.

LOS ANGELES CLIPPERS-DENVER NUGGETS 89-104

Altro crollo dei Clippers nel secondo tempo (parziale subìto di 50-33) e i Nuggets compiono una straordinaria impresa in gara-7: Denver è infatti la prima squadra di sempre a vincere due serie negli stessi playoff rimontando dall’1-3. Ora per la squadra di Mike Malone si aprono le porte della finale di Western Conference dove affronteranno i Los Angeles Lakers. Il primo tempo termina in equilibrio, anche se i Clippers erano riusciti a ottenere il massimo vantaggio di +12. Tuttavia, come già capitato in gara-6, i Nuggets si scatenano nella ripresa. Salgono in cattedra Jamal Murray e Nikola Jokic: il primo chiuderà con 40 punti (15/26 al tiro con 6/13 dall’arco, ma anche 5 assist e 4 rimbalzi), mentre il secondo terminerà in tripla doppia con 16 punti, 22 rimbalzi e 13 assist. Per i Clippers una serata da incubo, con Kawhi Leonard e Paul George tenuti rispettivamente a 14 e 10 punti; solo un Montrezl Harrell da 20 punti si salva. LA abbandona la bolla di Orlando troppo presto: dice addio alla speranza di un derby di Los Angeles in finale di Conference e, soprattutto, ai sogni di titolo.

BOSTON CELTICS-MIAMI HEAT 114-117

La doppia giocata nel finale firmata da Jimmy Butler e Bam Adebayo, autori rispettivamente del gioco da tre punti del definitivo sorpasso e di una stoppata decisiva su Jayson Tatum, vale il successo in rimonta di Miami all’overtime nell’esordio della finale di Conference a Est contro Boston. Sono loro due, quindi, gli uomini copertina nel finale, ma gli Heat trovano anche un Goran Dragic eroico da 29 punti e un Jae Crowder da 22, mentre ai Celtics non bastano i 30 punti di Tatum ed i 26 di Marcus Smart. Boston sembra costruire il parziale decisivo nel terzo quarto (28-16), ma Miami organizza un lento recupero nell’ultimo. A un minuto dalla fine i Celtics sono avanti di cinque punti, ma Herro e Butler mettono le triple del +1. Sull’ultimo possesso Derrick Jones Jr. fa fallo prima della rimessa e Tatum segna il libero del pareggio, ma poi sbaglia la tripla della vittoria. Si decide dunque poi tutto in un supplementare equilibrato, dove Butler e Adebayo fanno la differenza.